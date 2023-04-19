Наступальних планів в українського командування кілька, і вони залежать від інформації про стан ворога та можливостей захисників України.

Контрнаступальні дії вже ідуть, Збройні сили України готуються до повного звільнення українських територій.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону. За її словами, контрнаступ включає стратегічну мету звільнення всіх українських територій і зупинку ворога. Тому "говорити вузько про контрнаступ - це не коректно".

"Контрнаступ включає підготовку техніки, підготовку людей, резервів. Це планування певної тактики планів А,Б, В, бо не може бути одного варіанту дій", - сказала вона.

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Заступник міністра повідомила, що наступальних планів в українського командування кілька, і вони залежать насамперед від інформації про стан ворога, і спроможності та можливостей Сил оборони.

"Потрібно розуміти, що Збройні сили готують не щось одне на одному вузькому напрямку. А ЗСУ постійно, щодня готуються до повного звільнення наших територія, і це величезний комплекс заходів, а не тільки контрнаступ", - додала Маляр.

Вона зазначила, що те, що зараз вже відбувається на полі бою, теж можна назвати контрнаступом.

"Роблять акцент, що щось буде відбуватись, але насправді все це вже відбувається. Контрнаступальні дії відбуваються і зараз", - пояснила Маляр.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

У ЗМІ пожвавилися чутки про контрнаступ ЗСУ. Офіційно лунають лише загальні заяви та анонси. Як зазначають в РНБО, рішення про початок контрнаступу ЗСУ буде ухвалено в останній момент.

Водночас прем'єр Денис Шмигаль говорив, що Збройні Сили України можуть почати контрнаступ для звільнення окупованих територій влітку.

Видання WP з посиланням на "злиті" документи Пентагону повідомляло, що проблеми України з накопиченням військ, боєприпасів і техніки можуть призвести до того, що військові будуть "значно відставати" від початкових цілей очікуваного контрнаступу.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін вважає, що зараз в України є достатньо можливостей для досягнення успіху під час контрнаступу.

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