Наразі у країні проводять додаткові перевірки.

У день Різдва 25 грудня російські окупанти вчергове завдали масованого удару по енергосистемі України, запустивши ракети та безпілотники. Зокрема молдавські військові зафіксували проліт однієї з ракет над територією їхньої країни. Про це повідомляє пресслужба уряду Республіки Молдова.

"Наразі не зафіксовано перебоїв в енергетичній системі Республіки Молдова, яка пов'язана з українською. Згідно з повідомленнями Прикордонної поліції, одна з випущених Росією ракет була помічена патрулем у напрямку Ямпіль-Косеуць", - додали у повідомленні.

Пізніше ракета, швидше за все, перетнула повітряний простір Молдови в районі Отач-Могильов-Подільський та вийшла через кордон із Румунією в районі Дорохой-Херца. Тому наразі у країні проводять додаткові перевірки щодо цієї ситуації.

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Масована атака РФ по Україні 25 грудня - що відомо

Як писав УНІАН, 25 грудня Росія масовано атакувала Україну ракетами. Під час атаки мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що сталося влучання у Київському районі міста. Також стало відомо, що окупанти атаквали Івано-Фраківськ, через що наразі у місті є проблеми з електрикою.

Крім того повідомлялось, що Дніпропетровщина була під масованою атакою РФ. Місцева влада зазначала, що противник намагався знищити енергосистему регіону.

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