За словами місцевих жителів, у місті прогриміло щонайменше 40 вибухів.

Сьогодні вночі Саратовська область Росії зазнала масованої атаки БПЛА, унаслідок чого уражено нафтобазу в Енгельсі.

Зі слів місцевих жителів, у місті прогриміло щонайменше 40 вибухів, пізніше в соцмережах почали викладати відео великої пожежі на нафтобазі.

Згодом влучання підтвердила і влада Саратовської області. За словами губернатора, ППО збили безпілотники, проте уламки впали на "промисловий об'єкт". Зараз на місці працюють пожежники та екстрені служби.

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За попередньою інформацією, уражено один із резервуарів на нафтобазі Комбінат "Кристал" Росрезерву, що використовується для зберігання авіаційного палива, яке постачають на авіабазу "Енгельс-2".

У Міноборони РФ заявили, що було збито 11 українських БПЛА над Саратовською областю, по чотири - над Курською і Ростовською, по три - над Бєлгородською і Брянською, два - над Краснодарським краєм, один - над Волгоградською областю і чотири - над акваторією Азовського моря.

Українські дрони - часті гості в Саратовській області

Так, на початку грудня безпілотники атакували військовий аеродром "Енгельс-2", де розташовані стратегічні бомбардувальники, що запускають ракети по території України.

Також раніше дрони ГУР атакували Саратовський нафтопереробний завод.

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