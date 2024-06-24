До нового пакета також увійшли боєприпаси.

Друга партія зенітних ракет Patriot дальнього радіусу дії від Іспанії вже прибула в Україну.

Як пише El Mundo з посиланням на джерела в уряді, першу партію допомоги доставили ще наприкінці квітня. На засіданні "Рамштайн" 25 травня міністр оборони Маргарита Роблес назвала ракети частиною "важливої партії" допомоги, яку доставили в червні.

Крім того, Україна отримала бойові танки Leopard, різні види боєприпасів, включно зі 155-мм артилерійськими знаряддями, системами захисту від безпілотників, оптико-електронними системами спостереження і стеження, а також дистанційними збройовими вежами.

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Допомога Україні від Іспанії

Як відомо, Мадрид від початку повномасштабної війни підтримує Україну. Країна надає економічну, військову та гуманітарну допомогу.

Відомо, що українська армія отримала від іспанців різні ракети, бронетранспортери, бойові танки, гаубиці та інші види озброєнь.

Наприкінці травня президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Іспанії Педро Санчесом у Мадриді. Вони підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки, яка передбачає надання Україні одного мільярда євро військової допомоги цього року.

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