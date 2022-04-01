У нідерландському посольстві поклали на Кремль відповідальність за загибель сотень людей в Україні.

Посольство Нідерландів у РФ частково призупинило роботу через повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Про це диппредставництво повідомило у Фейсбуці.

"Через вторгнення Росії в Україну ми були змушені призупинити частину нашої діяльності, доки не припиниться війна. Ми покладаємо на Кремль відповідальність за цю безглузду війну, яка забирає безліч життів - як мирних жителів України, так і російських солдатів. Нині не може бути й мови про нормальні відносини з російським режимом", - йдеться у заяві посолства.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня стало відомо, що Нідерланди видворили 17 російських дипломатів, які, за даними спецслужб країни, були шпигунами. Загалом у Нідерландах було акредитовано 75 російських дипломатів.

До такого ж кроку вдалася і Бельгія. Країна висилає 21 російського дипломата. Їх підозрюють у шпигунській діяльності. Співробітникам посольства РФ дали два тижні, щоб покинути країну.

24 березня Міністерство закордонних справ України заявило про рішення скоротити чисельність персоналу посольства Білорусі в Києві до 5 осіб. Дипломатична акредитація решти співробітників білоруського посольства скасовується, а їхнє та членів їхніх родин перебування на території України оголошується небажаним.

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