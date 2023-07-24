Німецьке суспільство прийняло близько до серця трагедію України і надало українцям колосальну допомогу.

У 2022 році жителі Німеччини пожертвували трохи більше 1 мільярда євро на екстрену допомогу постраждалим від війни в Україні. Це абсолютний рекорд пожертвувань у відповідь на одну надзвичайну ситуацію, зафіксований за всю історію країни.

Про це повідомив Центральний інститут соціальних проблем Німеччини (DZI), який опитував 74 різні організації, які збирали пожертви.

Зазначається, що йдеться лише про грошові донати. У зазначену цифру не входять пожертвування матеріальних предметів, волонтерська допомога та особиста допомога німців українцям, яка не піддається кількісному обчисленню.

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Попередній рекорд за обсягом пожертв був встановлений після цунамі 2004 року в Південно-Східній Азії. Тоді німці пожертвували на допомогу постраждалим 670 мільйонів євро. Але з поправкою на інфляцію, це буде лише на 9% менше, ніж пожертвували українцям у 2022 році.

Українські біженці в Німеччині - останні новини

За даними ООН, у Німеччині зараз перебувають близько 900 тисяч українських біженців. Більше - тільки в Польщі, де притулок знайшли близько 1,5 мільйони українців.

Німецька влада періодично скаржиться, що вже вичерпала можливості для прийому українських біженців. Водночас, експерти кажуть, що українці стабілізували ситуацію на ринку праці в Німеччині. Багато громадян України зайняті на так званих міні-роботах, де зарплата становить до 450 євро на місяць, що дозволяє отримувати соцвиплати.

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