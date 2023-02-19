Всього близько 90 тисяч українців знайшли роботу в німецьких містах.

Українці, які шукали притулок через повномасштабне вторгнення Російської Федерації, допомогли зменшити навантаження на ринок праці Німеччини. Очікується збільшення кількості українських працівників в найближчі тижні та місяці.

За словами члена правління Федерального агентства зайнятості Даніеля Терценбаха, з лютого минулого року в Німеччині число українців, які офіційно працевлаштовані, а значить платять внески на соціальне страхування, збільшилося на 65 тисяч осіб. При цьому ще приблизно 21 тисяча громадян України зайнята на так званих міні-роботах, де зарплата становить до 450 євро на місяць, що дозволяє отримувати соцвиплати. Наплив українців допомагає боротися з нестачею кадрів.

Крім того, Терценбах вважає, що в найближчі тижні та місяці кількість українських працівників збільшиться, тому що багато хто закінчить інтеграційні та професійні мовні курси. Він вказав, що багато українців мають намір залишитися в Німеччині на тривалий термін і вивчити німецьку мову.

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"Ми бачимо дуже високий рівень мотивації, аж до того, що вони переплачують податки", - заявив представник правління Федерального агентства зайнятості в інтерв'ю DPA.

Також він вказав, що почала збільшуватися кількість чоловіків працездатного віку з України. Водночас Терценбах вважає, що необхідність доглядати за дітьми може стати проблемою для інтеграції українців на ринок праці в Німеччині.

Українські біженці в Європі - що відомо

В ООН підрахували, що в Європі залишаються близько 4,8 мільйона біженців з України - у Польщі (1,5 млн), Німеччині (900 тис.) та Чехії (500 тис.). При цьому більшість українців за кордоном змогли адаптуватися в інших країнах. Так, у Польщі майже всі охочі змогли знайти роботу.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер заявив, що в Берліні незадоволені тим, що країни Західної Європи прийняли занадто мало біженців з України.

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