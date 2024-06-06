Там зауважили, що у позиційній війні в Україні висока витрата артилерійських боєприпасів, особливо калібру 155 мм.

Бундестаг ухвалив рішення про закупівлю додаткових артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.

Як повідомили у Міноборони країни, закупівлі можуть бути використані для продовження підтримки України, якій дуже потрібні боєприпаси, але також можуть "сприяти подальшому поповненню власних запасів".

У німецькому міністерстві зауважили, що у позиційній війні в Україні висока витрата артилерійських боєприпасів, особливо калібру 155 мм.

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"Виробництво і постачання тисяч снарядів узгоджені з німецькою збройовою компанією для підтримки України та поповнення власних запасів боєприпасів. Потреба у фінансуванні в розмірі майже 880 млн євро буде покрита як зі спецфондів Бундесверу, так і з оборонного бюджету", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Потреба України у боєприпасах

Для того, аби досягти паритету, а в деяких випадках і домінування над російськими окупаційними військами, Україні необхідно біля 3,5-4 млн снарядів усіх калібрів на рік. Таку оцінку дав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він наголосив, що для партитету із противником Україна має щомісяця отримувати від партнерів 300 тис. боєприпасів. При чому потреба є в різних калібрах: як 155-му, так і 152-му, 122-му та 105-му.

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