За словами Остіна, йдеться про протиповітряну оборону, артилерію, бронетехніку, боєприпаси та інше озброєння.

Найближчими днями Сполучені Штати Америки оголосять про виділення нового пакету допомоги Україні. Про це повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін.

Як зазначив глава американського оборонного відомства під час пресконференції, Вашингтон продовжить нарощувати військову допомогу для Сил оборони України – як і союзники США по Контактній групі з питань оборони України, відомій як формат "Рамштайн".

За словами Остіна, йдеться про протиповітряну оборону, артилерію, бронетехніку, боєприпаси та інше озброєння.

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"Сполучені Штати оголосять про додаткову безпекову допомогу Україні найближчими днями", – наголосив він.

Остін також сказав, що перекидання до Росії військових із КНДР є ознакою відчаю російського диктатора Володимира Путіна та свідчить про наміри очільника Кремля продовжувати війну проти України.

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