Сполучені Штати Америки підтримають Південну Корею, якщо вона вирішить надати Україні військову допомогу.

Про це в коментарі Укрінформу сказав заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател. За його словами, Вашингтон схвалює бажання союзників та партнерів посилити оборонний потенціал України, а також постійно співпрацює з ними в цьому питанні:

"Звісно, ми вітаємо будь-яку країну, що підтримує наших українських партнерів, які продовжують захищати свою територіальну цілісність і суверенітет".

Реакція Південної Кореї на появу військ КНДР в Україні

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попереджав світ, що на окупованих територіях України вже перебувають офіцери з Північної Кореї.

Відео дня

За даними очільника української розвідки Кирила Буданова, вже завтра в Курську область, де продовжуються бої, мають прибути перші військові КНДР.

Розвідка Південної Кореї вивявила, що Пхеньян відправить на допомогу загарбнцькій армії РФ 12 тисяч військовослужбовців.

Вчора ЗМІ повідомили, що наразі влада країни обговорює можливість направлення в Україну офіцерів розвідки та експертів з тактики КНДР. На думку експертів, вступ Північної Кореї у війну може посилити співпрацю між Києвом та Сеулом.

Вас також можуть зацікавити новини: