'Ми в цьому надовго': Шольц залишив 'послання' Путіну після візиту в Київ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц опублікував "послання" російському правителю Володимиру Путіну після візиту до Києва, що відбувся у понеділок, 2 грудня.
У соціальній мережі X Шольц підкреслив, що підтримка України з боку Німеччини триватиме.
"Моє послання з Києва Путіну: Ми в цьому надовго. Наша підтримка України не припиниться. Ми будемо стояти поруч з українським народом - стільки, скільки буде потрібно", - написав Шольц.
Візит Шольца до Києва
Нагадаємо, 2 листопада стало відомо про несподіване прибуття німецького канцлера до України. Він говорив про солідарність з країною та обіцяв передати дотаткову зброю.
За даними німецьких ЗМІ, Шольц хотів обговорити з президентом Володимиром Зеленським, на що готовий піти Київ у переговорах про припинення війни.
Згодом український лідер повідомив, що розмова з канцлером була однією з найдовших двосторонніх зустрічей і тривала понад 2,5 години.