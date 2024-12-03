'Ми в цьому надовго': Шольц залишив 'послання' Путіну після візиту в Київ

Німецький канцлер публічно заявив, що підтримка України з боку Німеччини триватиме.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц опублікував "послання" російському правителю Володимиру Путіну після візиту до Києва, що відбувся у понеділок, 2 грудня.

У соціальній мережі X Шольц підкреслив, що підтримка України з боку Німеччини триватиме.

"Моє послання з Києва Путіну: Ми в цьому надовго. Наша підтримка України не припиниться. Ми будемо стояти поруч з українським народом - стільки, скільки буде потрібно", - написав Шольц.

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Візит Шольца до Києва

Нагадаємо, 2 листопада стало відомо про несподіване прибуття німецького канцлера до України. Він говорив про солідарність з країною та обіцяв передати дотаткову зброю.

За даними німецьких ЗМІ, Шольц хотів обговорити з президентом Володимиром Зеленським, на що готовий піти Київ у переговорах про припинення війни.

Згодом український лідер повідомив, що розмова з канцлером була однією з найдовших двосторонніх зустрічей і тривала понад 2,5 години.

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