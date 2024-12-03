Депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер назвав останній візит канцлера Німеччини Олафа Шольца до Києва "передвиборчою агітацією за рахунок України".

В коментарі Augsburger Allgemeinen експерт Християнсько-демократичного союзу з питань зовнішньої політики заявив, що це нечесний маневр, покликаний протистояти зростаючій у Німеччині критиці його "безвідповідальної передвиборчої кампанії":

"Шольц проводить кампанію за рахунок українського населення і в той же час обслуговує російські наративи страху. Це не тільки непристойно, але він все більше і більше ізолює Німеччину і ставить під загрозу нашу безпеку".

За словами політика, Україна потребує негайного запрошення до НАТО, а також надання далекобійного озброєння для ударів по військових об'єктах на території Російської Федерації.

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"Шольц категорично відкидає всі три вимоги і неодноразово відмовляв у цьому своєму міністру оборони. Тому ця поїздка є, перш за все, нечесною і передвиборчою кампанією на шкоду Україні", - додав він.

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