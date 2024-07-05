Орбан заявив, що Угорщина не може взяти на себе відповідальність за переговори, бо не має ні мандату, ні політичної ваги.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розповів, як бачить роль своєї країни в мирних переговорах у російсько-українській війні. Як пише Telex, Орбан в інтерв'ю на державному радіо заявив, що переговорами займатимуться великі країни, але Угорщина "може бути "хорошим знаряддям у руках людей, які хочуть миру".

При цьому Орбан сказав, що Європа "могла б зробити більше, щоб просунути нас до миру".

"Угорщина не може взяти на себе відповідальність за це, у нас немає ні мандата, ні міжнародної політичної ваги, у нас немає національного продукту, армії тощо, але ми можемо бути гарним інструментом у руках Бога, ми можемо бути гарним інструментом у руках людей, які хочуть миру", - заявив Орбан.

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Він також сказав, що президент України Володимир Зеленський був "незадоволений" ідеєю мирних переговорів. За його словами, всі побоюються, що, коли буде досягнуто угоди про припинення вогню, інша сторона скористається цим.

В інтерв'ю не згадувалися повідомлення ЗМІ про те, що Орбан зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві в п'ятницю.

Водночас Сабольч Паньї, журналіст VSquare і Direkt36 на X, повідомив, що урядовий літак Airbus A-319, який доставить прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви, близько 9-ї ранку вилетів із Будапешта.

За словами джерела VSquare, прем'єр-міністр Угорщини відвідає Кремль і проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Візит Орбана до Києва

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Орбан здійснив перший за 12 років візит в Україну. У Києві він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, вони обговорили відносини між країнами.

Також Орбан закликав Україну припинити вогонь на фронті та піти на переговори з росіянами.

Президент України, зі свого боку, зазначив, що вважає приїзд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в Україну гарним сигналом, однак вважає, що не можна просто говорити про припинення вогню, потрібен план.

Нагадаємо, Угорщина 1 липня розпочала піврічне головування в Раді Європейського Союзу, яке триватиме до 31 грудня 2024 року.

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