Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України, наголосив Шарль Мішель.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан 5 липня може прибути з офіційним візитом до Росії. На це відреагував президент Європейської ради Шарль Мішель.

За його словами, країна, яка головує в Євросоюзі, а нині це саме Угорщина, не має повноважень взаємодіяти з Росією від імені ЄС. Про це Мішель написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Країна, що головує в ЄС, не має повноважень взаємодіяти з Росією від імені ЄС. Позиція Європейської ради однозначна: Росія – агресор, Україна – жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України", – заявив він. Відео дня

Візит Орбана до Росії: що відомо

5 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може прибути з офіційним візитом до Росії. Про це повідомив журналіст VSquare і Direkt36 Саболч Пані.

Нагадаємо, що 2 липня Орбан вперше за 12 років приїхав до України. У Києві він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Під час візиту Орбан запропонував Зеленському подумати над припиненням вогню на лінії фронту для початку перемовин з Росією.

Варто зазначити, що 1 липня Угорщина розпочала головування у Раді Європейського Союзу. Воно триватиме до 31 грудня 2024 року.

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