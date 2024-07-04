Зеленський зазначив, що наразі ніхто не може виступити гарантом того, що російські війська будуть виведені з українських окупованих територій після проголошення режиму припинення вогню.

Президент Володимир Зеленський розповів про ризики встановлення режиму припинення вогню на поточній лінії фронту, який пропонує прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю для Bloomberg. Зеленський зазначив, що вважає приїзд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до України гарним сигналом.

"Це краще, ніж не мати жодного діалогу", - відзначив Зеленський. Відео дня

Президент додав, що намагався кілька разів зробити відносини між Україною і Угорщиною тіснішими. "Зараз це вдалося. У нас відбулася зустріч... Це добрі, теплі кроки на зустріч", - поділився президент.

Він сказав, що бажано, аби сусідні країни розмовляли, підтримували один одного і не блокували. "І я радий, що сьогодні Угорщина вже підтримує Україну на шляху до ЄС", - сказав Зеленський.

Також президент прокоментував пропозицію Орбана стосовно режиму припинення вогню. "Я пояснив чітко: ми у війні і не можемо просто так говорити про припинення вогню. Для мене потрібен план, і для наших людей. Ми не можемо просто довіряти Путіну, у принципі, ми не можемо йому довіряти", - повідомив Зеленський.

"Важливо, що Угорщина визнає, що Росія - це агресор. Важливо, що вона визнає територіальну цілісність і суверенітет України. І тому, з приводу режиму припинення вогню, я чітко пояснюю: у нас були сотні зустрічей ще з Мінських угод. Багато років тому домовлялись сторони про режим припинення вогню між Україною і Росією, і Росія усе це зірвала. Зривала постійно і вбивала наших. Тому, тільки, якщо це буде на міжнародному зрозумілому майданчику, у присутності країн, лідерів яким довіряють. Вони можуть мати різні думки, різні погляди щодо етапів закінчення цієї війни, але ми усі маємо бути на одному боці. Ми повинні довіряти один одному", - наголосив Зеленський.

Як відзначив президент, стосовно припинення вогню потрібен чіткий план.

"Ми повинні розуміти, що Росія не буде використовувати припинення вогню для того, щоби накопичувати просто техніку на нашій території, яку вони окупували, бо ми не будемо їх зупиняти тими чи іншими ударами. Тобто, вони можуть просто зосередити сильний кулак. Після цього звинуватити нас, як це вже було, що ми порушили, наприклад, припинення вогню, і почати ще одне вторгнення. Для нас це дуже складно. Це великі втрати для нас. Якщо вторгнення було таке, яке воно була на початку 2022 року", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що тоді Росія зосередила багато техніки, у тому числі й на території Білорусі, яка постійно говорила про те, що "це тренування, ніякої окупації немає".

"Це дуже важливо, я не хочу халепу для своєї держави. Ми й так у війні. Дати перевагу Росії сьогодні - це просто неможливо. Нам потрібно бути розумними. І важливо знову: хто за це буде нести відповідальність окрім українців своїм життям? Яка країна? Це дуже просто - домовитися про режим припинення вогню. І дуже складно його тримати. Дуже складно потім буде знайти тих, хто повинен відповідати: чому режим припинення вогню зірвано", - наголосив Зеленський.

Крім того, як сказав Зеленський, режим припинення вогню - це важливий елемент будь-якого плану закінчення війни.

"Просто режим припинення вогню - це не закінчення війни. Ми там уже були. І це просто заморожений конфлікт. При чому, заморожений для агресора, бо він заморожений на твоїй території і твої люди в окупації. Це перевага точно одній стороні", - сказав президент.

Він додав, що легко пропонувати запровадження припинення вогню, але важливо знайти відповіді на те, що буде далі.

"Питання не тільки у Вікторі, а у багатьох, хто говорить про режим припинення вогню. І це нормально, що люди про це говорять. Тільки далі слідує моє питання: окей, наприклад, який другий крок? Який третій крок? Який крок, коли Путін зірве припинення вогню? Який наступний крок після припинення вогню? Через місяць після припинення вогню він виведе війська? Хто виступить гарантом того, що він виведе війська з окупованих наших територій? І далі тиша. Ні в кого поки що немає відповіді", - констатує Зеленський.

Візит Орбана у Київ

2 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у Києві запропонував президенту України Володимиру Зеленському подумати над припиненням вогню на лінії фронту для початку перемовин з країною-агресором, з Російською Федерацією.