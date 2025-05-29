Папа Римський Лев XIV відреагував на масовані удари російських окупаційних військ по Україні.
"Народ України зазнав нових, серйозних атак. Свої молитви я звертаю до всіх постраждалих – особливо до дітей та їхніх родин", – написав він у соцмережі Х.
Понтифік також повторив свій заклик про необхідність покласти край війні, яку веде Росія, "підтримати кожну ініціативу заради діалогу та миру".
"Помолімося разом за мир в Україні та всюди, де війна приносить страждання", – додав він.
Папа Римський Лев XIV і Україна
8 травня конклав у Ватикані обрав нового Папу Римського – ним уперше в історії став американський кардинал Роберт Френсіс Прево. Понтифік взяв собі імʼя Лев XIV.
Примітно, що ще до обрання Папою Римський Прево доволі жорстко висловлювався про російську війну проти України. У 2022 році він охарактеризував напад РФ як "справжнє вторгнення, імперіалістичне за своєю природою, де Росія прагне завоювати територію з міркувань влади".
18 травня 2025 року Папа Римський зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Тоді український лідер казав, що понтифік може відіграти важливу роль у завершенні війни в нашій країні.
Премʼєрка Італії Джорджа Мелоні заявляла, що Папа Римський готовий провести у Ватикані переговори України та РФ. Кремль таку ідею відкинув. У ЗМІ писали, що причиною було, зокрема, те, що Італія підтримує Україну та багаторазово голосувала за санкції проти Росії.