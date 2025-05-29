Понтифік також повторив свій заклик про необхідність покласти край війні.

Папа Римський Лев XIV відреагував на масовані удари російських окупаційних військ по Україні.

"Народ України зазнав нових, серйозних атак. Свої молитви я звертаю до всіх постраждалих – особливо до дітей та їхніх родин", – написав він у соцмережі Х.

Понтифік також повторив свій заклик про необхідність покласти край війні, яку веде Росія, "підтримати кожну ініціативу заради діалогу та миру".

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"Помолімося разом за мир в Україні та всюди, де війна приносить страждання", – додав він.

Папа Римський Лев XIV і Україна

8 травня конклав у Ватикані обрав нового Папу Римського – ним уперше в історії став американський кардинал Роберт Френсіс Прево. Понтифік взяв собі імʼя Лев XIV.

Примітно, що ще до обрання Папою Римський Прево доволі жорстко висловлювався про російську війну проти України. У 2022 році він охарактеризував напад РФ як "справжнє вторгнення, імперіалістичне за своєю природою, де Росія прагне завоювати територію з міркувань влади".

18 травня 2025 року Папа Римський зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Тоді український лідер казав, що понтифік може відіграти важливу роль у завершенні війни в нашій країні.

Премʼєрка Італії Джорджа Мелоні заявляла, що Папа Римський готовий провести у Ватикані переговори України та РФ. Кремль таку ідею відкинув. У ЗМІ писали, що причиною було, зокрема, те, що Італія підтримує Україну та багаторазово голосувала за санкції проти Росії.

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