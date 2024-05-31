У польському МЗС зізналися, що справді отримували відповідний запит від Києва.

Польща не буде надсилати своїх військових інструкторів в Україну, але готова провести навчання українських мобілізованих на своїй території. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, слова якого наводить Rzeczpospolita.

Так, журналісти запитали міністра, чи може Польща направити в Україну військових інструкторів для навчання українських солдатів. На це Сікорський заявив, що Варшава справді "розглянула український запит щодо навчання".

"Ми прийшли до висновку, що безпечніше та ефективніше було б навчати в Польщі український підрозділ з українців, які підлягають призову до української армії. Ми прийшли до висновку, що це буде більш ефективний спосіб допомогти Україні", – сказав польський дипломат.

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Відправка західних інструкторів в Україну: що відомо

Як писав УНІАН, вже кілька місяців на Заході триває дискусія щодо можливості направити в Україну західні війська. Один зі сценаріїв, який обговорюють – це відправка інструкторів для навчання військ в українському тилу.

Зокрема таку можливість допустила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте. За її словами, країна піде на це у складі міжнародної коаліції, якщо така з’явиться.

За даними Financial Times, зараз Франція планує зібрати коаліцію країн Європи, які готові відправити військових інструкторів до України. Журналісти очікують, що президент Франції Еммануель Макрон розголосить план країни надіслати військових інструкторів вже наступного четверга під час візиту президента України Володимира Зеленського до Нормандії.

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