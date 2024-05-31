Країна готова долучитись до процесу в партнерстві з іншими країнами.

Литва може навчати війська в Україні, якщо буде потрібно, заявила прем'єр-міністр країни Інгріда Шимоніте.

"За потреби Литва, можливо, навчала б їх також в Україні в партнерстві з країнами, які захочуть це зробити", — сказала прем’єр Bloomberg Television в інтерв’ю в Сінгапурі в п’ятницю.

Відправка військових інструкторів в Україну

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Німеччини заявив , що має намір найближчим часом представити план можливого розміщення французьких військових інструкторів в Україні.

Відео дня

30 травня видання Financial Times розмістило матеріал, в якому говориться, що Франція планує зібрати коаліцію країн Європи, які готові відправити військових інструкторів до України, адже західні союзники шукають способи прискорити зусилля Києва з набору військ перед новим наступом РФ.

Журналісти очікують, що президент Франції розголосить план країни надіслати військових інструкторів вже наступного четверга під час візиту президента України Володимира Зеленського до Нормандії.

Макрон оголосив про свої наміри ще в кінці лютого, але країни-партнери переважно не підтримали її тоді.

Водночас Франція вже провела перемовини з кількома країнами, зокрема з Естонією та Литвою.

Військовий та політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень, співзасновник "Національної політичної академії" Олександр Мусієнко не виключає, що після іноземних інструкторів в Україну можуть прибути військові контингенти партнерів. За його словами, якщо зайдуть іноземні контингенти в Україну, то вони будуть зі своєю зброєю, зокрема і системами ППО.

Вас також можуть зацікавити новини: