Польські військові зазначили, що моніторять поточну ситуацію на тлі війни в Україні.

Польща привела у повну бойову готовність сили протиповітряної оборони, винищувачі та радіолокаційну розвідку внаслідок масованої атаки РФ по Україні. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Зверніть увагу, у зв'язку з атакою Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, у нашому повітряному просторі розпочалися операції польських та союзних ВПС", - попереджали у повідомленні.

Згідно з усіма процедурами, було залучено доступні сили та засоби, які перебувають у розпорядженні Командувача Оперативного штабу Збройних Сил. За словами військових, під час російської атаки наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності.

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"Вжиті заходи мають на меті забезпечення безпеки на територіях, що межують із загрожуючими районами. Оперативне командування ЗСП моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", - додали у повідомленні.

Атака РФ по Україні 9 липня - що відомо

Як писав УНІАН, вночі проти 9 липня на Луцьк летіло близько пів сотні "шахедів" та 5 ракет. Внаслідок удару сталися пожежі в гаражному кооперативі та на території одного з підприємств.

За словами міського голови Луцька Ігоря Поліщука, це була найбільш масована ворожа атака з застосуванням БпЛА та ракет на місто та громаду.

Він наголосив, що наразі інформації щодо загиблих внаслідок ворожої атаки немає.

"Наша честь, шана і подяка силам ППО. В разі надходження нової інформації, буду оперативно інформувати", - зауважив Поліщук.

Водночас очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що українські оборонці знищили над областю 17 російських безпілотників.

"Від вечора не припинялися атаки на Нікопольщину. Агресор застосовував важку артилерію та FPV-дрони. Потерпали Нікополь, Покровська, Червоногригорівська і Марганецька громади. Пошкоджена інфраструктура. Люди не постраждали", - запевнив Лисак.

Також глава Рівненської ОВА Олександр Коваль заявив, що майже всю ніч тривала повітряна тривога в регіоні. За попередніми даними, люди не постраждали, а цілі ворога було знешкоджено.

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