Чергова неспокійна ніч для українців.

Вночі у вівторок, 8 липня, на всій території країни оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача-перехоплювача дальньої дії МіГ-31К. Крім того, в українському небі вже фіксують безліч дронів.

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Оновлено о 23:27: Згідно з останніми даними Повітряних сил, "шахеди" є у північній/східній частинах Київщини, на Чернігівщині, Сумщині, в південній частині Полтавщини, на Харківщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, в північній частині Миколаївщини, у західній частині Херсонщини та південній частині Черкащини.

Відео дня

Оновлено о 23:25: У повітряному просторі Київської області помітили безпілотники, по них працюють сили протиповтіряної оборони. Тим часом жителі Дніпра пишуть про вибухи.

Оновлено о 23:05: Над Черніговом рухається російський ударний дрон.

Оновлено о 22:59: Жителів Житомира і Старокостянтинова закликають перебувати в укриттях.

Оновлено о 22:58: Повітряні сили фіксують швидкісну ціль на Житомирщині, курс південно-західний.

О 22:51 військові повідомили, що окупанти підняли з аеродрому Саваслейка у Нижньогородській області винищувач МіГ-31К. Через це всі регіони України охопила повітряна тривога.

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