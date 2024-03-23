Вона попередила, що результат війни РФ проти України сформує не лише євроатлантичний, але й глобальний порядок безпеки.

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте закликала країни Заходу допомагати Україні перемогти та не боятися поразки Росії.

"Формула перемоги над агресором досить зрозуміла: мир через силу. Якщо ми мобілізуємо наші зусилля та почнемо вірити в перемогу, ми зможемо забезпечити мир в Європі, який нарешті запанує", – сказала Шимоніте.

Вона зауважила, що сукупний ВВП країн Північної Європи та Балтії вищий, ніж у РФ, не говорячи про всі 32 країни-члени НАТО та G7.

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"Результат війни РФ проти України сформує не лише євроатлантичний, але й глобальний порядок безпеки. Світові демократії не будуть у безпеці, де країна з імперіалістичними амбіціями загрожує своїм сусідам; де масові звірства війни залишаються безкарними; де "рускій мір" продовжує або заморожує на своїх умовах війну-геноцид", – заявила литовський прем'єр.

Крім того, вона зазначила, що саміт НАТО у Вашингтоні влітку буде серед іншого оцінюватися за зобов'язанням наблизити Україну до Альянсу.

"Україна потребує НАТО так само, як і НАТО потребує України. Майбутнє членство України значно посилить військові можливості Альянсу, оскільки ЗСУ здатні протистояти повномасштабному російському вторгненню", – висловила вона своє переконання.

За її словами, сценарій, який був минулого року на саміті НАТО у Вільнюсі, коли Київ не отримав запрошення до Альянсу, більше не повинен бути варіантом.

Допомога Литви Україні

20 березня Литва підтримала ініціативу Чехії стосовно закупівлі сотень тисяч артилерійських боєприпасів для ЗСУ та виділяє на це гроші.

А 23 березня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відреагував на масштабну атаку РФ по Україні 22 березня. За його словами, західні країни помиляються, коли не надають Україні достатньої кількості озброєння та засобів ППО.

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