Видання висловило сподівання, що Трамп не може хотіти, щоб його спадщиною стала передача України російському диктатору. Журналісти зазначили, що ще не пізно Трампу змінити свій погляд на війну.

Ракетний удар росіян по житловому будинку в Києві розвіяв хибні надії на те, що Кремль хоче миру і це також можливість для президента США Дональда Трампа переглянути свою стратегію, яка не призводить до закінчення війни.

Як ідеться в матеріалі The Wall Street Journal (WSJ), ця кривава атака прояснює суть війни та її причини. Видання зазначило, що російський диктатор Володимир Путін вторгся в Україну не через те, що країна зібралася стати членом НАТО, не через Крим чи кілька українських областей, також не йдеться про відсутність поваги США до проблем безпеки Путіна.

Путін, ворог США, хоче підпорядкувати собі Україну і виключити її з числа вільних країн. "Ця базова істина є відправною точкою для будь-яких продуктивних переговорів із Путіним", - констатувало видання.

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Трамп відповів на вбивство мирних українців постом у соцмережах. "Володимире, ЗУПИНИСЬ!", - написав він. "Але такі благання працюють тільки в тому разі, якщо підкріплені наслідками, якщо Путін не зупиниться", - зазначили журналісти.

Окрім цього видання проаналізувало заяву держсекретаря Марко Рубіо, який сказав наступне: "Ми намагалися зрозуміти речі з точки зору як українців, так і росіян. Що найбільше хвилює українців? Що найбільше хвилює росіян? І я думаю, що ми склали дуже справедливу пропозицію". WSJ підкреслює, що це розкриває кардинальну помилку адміністрації Трампа.

Як сказав історик Корейської війни Т. Р. Ференбах, "ви не можете мати справу з тигром, з'ясовуючи його точку зору на його голод". Тобто, як зазначили журналісти, Трамп не може хотіти, щоб його спадщиною стала передача України російському диктатору.

"Ще є можливість почати мати справу з росіянами, як із тигром, який ігнорує прохання президента і стріляє ракетами по багатоквартирних будинках", - констатувало видання.

Переговори щодо України

Трамп наполягає, щоб Україна і РФ якнайшвидше уклали мирну угоду. Так, спецпосланець Трампа Стів Віткофф на переговори в Парижі 17 квітня привіз мирний план із чотирьох розділів. Однак він був такий, що українська делегація відмовилася від нього.

Крім того, в українському МЗС учора розповіли, як ставляться до погроз американців вийти з переговорного процесу.

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