У КНР просять припинити створювати плутанину.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що веде з Китаєм переговори щодо мит. Водночас Пекін спростовує його слова.

В інтерв'ю журналу TIME американський лідер заявив, що президент Китаю Сі Цзіньпін телефонував йому, а їхні адміністрації ведуть активні переговори щодо укладення певних угод. Він очікує, що про них оголосять протягом трьох-чотирьох тижнів:

"Я не думаю, що це ознака слабкості з його (Сі, - УНІАН) боку. Існує певна кількість (мит, - УНІАН), на якій вони почуватимуться комфортно. Але не можна дозволити їм заробити на нас трильйон доларів".

Тим часом речник Міністерства закордонних справ Китаю заявив, що Пекін та Вашингтон не ведуть жодних консультацій чи переговорів щодо мит. "США повинні припинити створювати плутанину", - підкреслив він.

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Митна війна між КНР та США

Нагадаємо, ​митна війна між країнами досягла нового піку, спричинивши серйозні економічні наслідки для обох країн та глобального ринку.​

Президент Дональд Трамп запровадив 145% тариф на всі китайські імпорти, що стало найвищим рівнем за весь період торговельного конфлікту. ​

У відповідь Китай підвищив свої тарифи на американські товари з 84% до 125%, вказуючи на необхідність захисту національних інтересів та протидії "односторонньому економічному тиску".

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