Стало відомо, які пропозиції щодо припинення війни РФ проти України представив європейським чиновникам спецпредставник США Стів Віткофф на переговорах у Парижі 17 квітня.
Reuters, який ознайомився з документом, опублікував його повністю без змін. Пакет пропозицій американців складався з чотирьох розділів.
Рамки угоди Росія-Україна
Огляд: Ці умови являють собою остаточну пропозицію США обом сторонам.
Припинення вогню:
- постійне припинення вогню;
- обидві сторони негайно вступають у технічні переговори щодо реалізації.
Гарантія безпеки України
- Україна отримує надійну гарантію безпеки;
- держави-гаранти будуть спецгрупою європейських держав і бажаючих неєвропейських держав;
- Україна не буде прагнути вступити до НАТО;
- Україна може прагнути до членства в ЄС.
Територія
- США де-юре визнають російський контроль над Кримом;
- США де-факто визнають російський контроль над Луганською областю;
- США де-факто визнають контрольовані Росією частини Запорізької, Донецької та Херсонської областей;
- Україна повертає собі територію в Харківській області;
- Україна повертає контроль над Запорізькою атомною електростанцією через контроль і управління станцією з боку США, при цьому електроенергія розподіляється між обома сторонами, а також Каховською греблею;
- Україна користується безперешкодним проходом річкою Дніпро і контролем над Кінбурнською косою.
Економіка
- США та Україна реалізовуватимуть економічне співробітництво/угоду про корисні копалини;
- Україна буде повністю відновлена і отримає фінансову компенсацію;
- санкції проти РФ, введені за напад на Україну, з 2014 року, буде знято;
- Американо-російське економічне співробітництво в енергетичному та інших промислових секторах.
Переговори щодо України
17 квітня в Парижі відбулися переговори про припинення війни РФ проти України. Напередодні в Держдепі підтвердили візит держсекретаря США Марко Рубіо і Віткоффа до Парижа. У Держдепі розповіли, що Рубіо і Віткофф просуватимуть у Європі план Трампа щодо України.