Журналісти опублікували документ із пропозиціями американців без змін.

Стало відомо, які пропозиції щодо припинення війни РФ проти України представив європейським чиновникам спецпредставник США Стів Віткофф на переговорах у Парижі 17 квітня.

Reuters, який ознайомився з документом, опублікував його повністю без змін. Пакет пропозицій американців складався з чотирьох розділів.

Рамки угоди Росія-Україна

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Огляд: Ці умови являють собою остаточну пропозицію США обом сторонам.

Припинення вогню:

постійне припинення вогню;

обидві сторони негайно вступають у технічні переговори щодо реалізації.

Гарантія безпеки України

Україна отримує надійну гарантію безпеки;

держави-гаранти будуть спецгрупою європейських держав і бажаючих неєвропейських держав;

Україна не буде прагнути вступити до НАТО;

Україна може прагнути до членства в ЄС.

Територія

США де-юре визнають російський контроль над Кримом;

США де-факто визнають російський контроль над Луганською областю;

США де-факто визнають контрольовані Росією частини Запорізької, Донецької та Херсонської областей;

Україна повертає собі територію в Харківській області;

Україна повертає контроль над Запорізькою атомною електростанцією через контроль і управління станцією з боку США, при цьому електроенергія розподіляється між обома сторонами, а також Каховською греблею;

Україна користується безперешкодним проходом річкою Дніпро і контролем над Кінбурнською косою.

Економіка

США та Україна реалізовуватимуть економічне співробітництво/угоду про корисні копалини;

Україна буде повністю відновлена і отримає фінансову компенсацію;

санкції проти РФ, введені за напад на Україну, з 2014 року, буде знято;

Американо-російське економічне співробітництво в енергетичному та інших промислових секторах.

Переговори щодо України

17 квітня в Парижі відбулися переговори про припинення війни РФ проти України. Напередодні в Держдепі підтвердили візит держсекретаря США Марко Рубіо і Віткоффа до Парижа. У Держдепі розповіли, що Рубіо і Віткофф просуватимуть у Європі план Трампа щодо України.

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