В МЗС зазначили, що українська сторона такі заяви не драматизує, оскільки розуміє, що йде складна дипломатична робота.

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) вважають, що США надсилають сигнали про можливу відмову від посередництва у переговорах між Україною і РФ, аби прискорити перемовний процес.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС Георгій Тихий сказав під час брифінгу.

"Ми бачили публічні коментарі і сигнали, і зокрема від державного секретаря Марко Рубіо. Вважаємо, що це частина саме комунікаційної стратегії. Тобто, надсилаючи такі сигнали, публічно, американська сторона намагається стимулювати мирний процес - пришвидшувати його. Ми саме у такому контексті розглядаємо. І офіційної, дипломатичної інформації, листування, чи нот - чогось дипломатичного, закритими каналами про підготовку до виходу з мирного процесу, ми, станом на зараз, не отримували", - прояснив ситуацію Тихий.

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Він сказав, що в МЗС до таких заяв США ставляться нормально, як до сигналів, які мають пришвидшувати процес.

Як сказав речник МЗС, в Україні не драматизують ці сигнали, бо розуміють, що йде складна робота. Частина дипломатії відбувається у закритому режимі, і українська делегація дотримується принципових позицій і Конституції України у цьому процесі.

"Станом на зараз ми працюємо над подальшими контактами України та США на різних рівнях. Розраховуємо, що ці контакти відбудуться, тому що зараз важлива підтримка цього діалогу, обмін позиціями і думками, дипломатично, за зачиненими дверима, не через ЗМІ", - сказав Тихий.

Він додав, що публічне коментування не завжди йде на користь процесу.

"Зараз відбувається важка, детальна, складна, напружена дипломатична робота, і більшість цієї роботи відбувається поза об'єктивами камер. І це нормально, коли йдеться про складні дипломатичні завдання. Але я закликаю усіх громадян України вірити в українську дипломатію, у нашу здатність робити дива, навіть, коли здається, що якісь рішення неможливі", - підкреслив Тихий.

Водночас, речник відреагував на заяви президента США Дональда Трампа стосовно війни.

"Він хоче, аби ця війна припинилася. І президент Зеленський підкреслював багато разів, що він поважає готовність і рішучість президента Трампа, його зусилля, щоб припинити цю війну. Тож, ми віримо, що він дуже щирий у його бажанні зупинити цю війну", - сказав Тихий.

Речник додав, що українська сторона дуже конструктивно працює з американцями і європейцями, аби припинити війну і добитися миру. Україна не є перешкодою до миру, і довела це, коли 11 березня погодилась на пропозицію щодо безумовного і повного припинення вогню. Водночас, Росія не відповіла згодою на цю пропозицію.

США і переговори по Україні

23 квітня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США підготували "справедливі" пропозиції щодо припинення війни для Росії і України, але готові вийти з переговорного процесу - відмовитися від посередництва між Росією і Україною, якщо не отримають позитивної відповіді щодо "мирної" пропозиції президента США Дональда Трампа.

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