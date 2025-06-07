Про існування цілої мережі секретних в'язниць не було відомо до недавнього часу.

Правозахисники з'ясували, що в Росії створено секретну мережу таборів для українських військовополонених і цивільних заручників, яка існує окремо від офіційної пенітенціарної (тюремної) системи. Про це повідомляє російський опозиційний проект "Агентство. Новости".

Як розповів виданню адвокат, співзасновник гуманітарної ініціативи "Пошук. Полон" Микола Полозов, про існування секретних в'язниць для українців правозахисники дізналися тільки зараз, та й то здебільшого випадково. Російські бюрократи "проговорилися" про ці установи в судових довідках про місця утримання полонених.

"У низці кримінальних справ щодо військовополонених, які ми вели в судах, ми побачили довідки про те, де їх утримували", - пояснив правозахисник.

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За словами Полозова, як правило, полонених українців у Росії утримують у звичайних СІЗО або в'язницях. Але тепер із судових документів стало відомо, що існує ще й такий собі "центр тимчасового утримання осіб, затриманих за протидію СВО".

Полозов вважає, що таких центрів у Росії створили щонайменше чотири-п'ять, але їх може виявитися і більше. Жодних відомостей про те, де можуть перебувати такі установи, правозахисникам поки що знайти не вдалося.

"Вони не входять до Федеральної системи виконання покарань, вони контролюються, очевидно, Міноборони і військовою поліцією. І звідти жодних відомостей - ми подавали запити - категорично не надають", - пояснив Полозов.

Невідомою є і кількість українців, які утримуються в таких місцях. Полозов зазначає, що в секретних в'язницях бранці перебувають у нелюдських умовах, про що розповідають ті, кого вже вдалося визволити з полону. Водночас в офіційних СІЗО, куди військовополонених поміщають у разі, якщо російська держава вирішує судити їх "за законом", умови утримання зазвичай трохи кращі, каже правозахисник.

Полозов припускає, що після закінчення війни система секретних в'язниць може бути масштабована для репресування вже самих росіян.

Українці в російському полоні

Як писав УНІАН, раніше сьогодні Росія звинуватила Україну у зриві нового раунду обміну полоненими, паралельно з яким мав також відбутися й обмін тілами загиблих. Однак український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими спростував цю заяву. Там заявили, що це росіяни порушили раніше досягнуті домовленості.

Також ми розповідали, що росіяни намагаються завербувати українських полонених перед тим, як видати їх у рамках обміну. Через це українським спецслужбам доводиться перевіряти кожного полоненого, який повернувся, на предмет можливої співпраці з ворогом.

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