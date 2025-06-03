Українська контррозвідка змушена уважно перевіряти вчорашніх бранців на предмет можливої співпраці з ворожою спецслужбою.

Усіх, хто повертається з російського полону, перевіряють на предмет можливої співпраці зі спецслужбами РФ. Про це в інтерв’ю "Укрінформу" заявив заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Він зазначив, що "диверсантів у чистому розумінні" серед колишніх полонених виявлено не було жодного разу, тому що заслання свого диверсанта саме у такий спосіб було б "дуже важким або безглуздим" завданням для російських спецслужб.

"Але, безумовно, з кожним, хто був у полоні, так чи інакше працювали ворожі спецслужби, ним намагалися маніпулювати, на родини могли пробувати впливати. Тому держава це все перевіряє", – розповів Юсов.

Відео дня

Він зазначив, що контррозвідка перевіряє колишніх полонених і в разі виявлення фактів співпраці з ворогом проти такого громадянина "відбуваються процесуальні дії в межах українського законодавства".

"Безумовно, це все без уваги не залишається", – наголосив Юсов.

Обміни полоненими: останні новини

Як писав УНІАН, під час першого раунду Стамбульських переговорів у травні Україна та РФ домовилися про великий обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Трохи більше ніж за тиждень цей обмін відбувся у три етапи.

Вчора у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів України та РФ, під час якого сторони домовилися про ще один великий обмін.

Вас також можуть зацікавити новини: