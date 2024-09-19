Румунія звернулася до України із проханням збивати російські безпілотники, що летять на її територію. Це сталося під час візиту новопризначеного міністра закордонних справ України Андрія Сибіги до Бухареста.
"Член НАТО – Румунія – звернулася до Сибіги в Бухаресті з проханням збивати російські безпілотники", – пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Зазначається, що після зустрічі зі своєю румунською колегою Лумініцою Одобеску в Бухаресті Сибіга попросив Румунію збивати російські безпілотники, які наближаються до румунського повітряного простору.
Від початку агресивної війни РФ проти України уламки російських безпілотників кілька разів падали на території Румунії – поблизу кордону з Україною.
Особливе занепокоєння викликає той факт, що нещодавно російський безпілотник був помічений у повітрі над румунською дельтою Дунаю, приблизно за 45 кілометрів від українського кордону. Румунські винищувачі F-16 було піднято в повітря, і вони супроводжували об'єкт, поки він не долетів до повітряного простору України.
Відтоді політики і військові в Румунії сперечаються про те, чи потрібні зміни до законодавства, щоб збивати ворожі безпілотники у власному повітряному просторі.
Російські дрони залітають до країн НАТО
Дрони російських окупаційних військ вже неодноразово порушували повітряний простір західних країн під час атак по Україні – зокрема, залітали до Румунії та Польщі.
Так, 9 вересня повідомлялося, що на території Румунії, неподалік кордону з Україною, виявили уламки російського дрона. Міноборони у співпраці з фахівцями розвідки та МВС досліджувала околиці міста Періправа повіту Тулча, де вони підібрали фрагменти безпілотника російського походження для проведення експертизи.
Приблизно тоді ж військовий безпілотник РФ впав у Латвії. Він увійшов до повітряного простору країни з боку Білорусі.
Згодом зʼясувалося, що цей дрон виявився нашпигованим вибухівкою "Шахедом". Це підтвердили фахівці Збройних сил країни.