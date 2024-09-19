Від початку агресивної війни РФ проти України уламки російських безпілотників кілька разів падали на території Румунії.

Румунія звернулася до України із проханням збивати російські безпілотники, що летять на її територію. Це сталося під час візиту новопризначеного міністра закордонних справ України Андрія Сибіги до Бухареста.

"Член НАТО – Румунія – звернулася до Сибіги в Бухаресті з проханням збивати російські безпілотники", – пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Зазначається, що після зустрічі зі своєю румунською колегою Лумініцою Одобеску в Бухаресті Сибіга попросив Румунію збивати російські безпілотники, які наближаються до румунського повітряного простору.

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Від початку агресивної війни РФ проти України уламки російських безпілотників кілька разів падали на території Румунії – поблизу кордону з Україною.

Особливе занепокоєння викликає той факт, що нещодавно російський безпілотник був помічений у повітрі над румунською дельтою Дунаю, приблизно за 45 кілометрів від українського кордону. Румунські винищувачі F-16 було піднято в повітря, і вони супроводжували об'єкт, поки він не долетів до повітряного простору України.

Відтоді політики і військові в Румунії сперечаються про те, чи потрібні зміни до законодавства, щоб збивати ворожі безпілотники у власному повітряному просторі.

Російські дрони залітають до країн НАТО

Дрони російських окупаційних військ вже неодноразово порушували повітряний простір західних країн під час атак по Україні – зокрема, залітали до Румунії та Польщі.

Так, 9 вересня повідомлялося, що на території Румунії, неподалік кордону з Україною, виявили уламки російського дрона. Міноборони у співпраці з фахівцями розвідки та МВС досліджувала околиці міста Періправа повіту Тулча, де вони підібрали фрагменти безпілотника російського походження для проведення експертизи.

Приблизно тоді ж військовий безпілотник РФ впав у Латвії. Він увійшов до повітряного простору країни з боку Білорусі.

Згодом зʼясувалося, що цей дрон виявився нашпигованим вибухівкою "Шахедом". Це підтвердили фахівці Збройних сил країни.

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