Сербія, схоже, поступово виходить з орбіти російського впливу.

Сербія не заперечує проти того, щоб її зброя через посередників потрапляла в Україну. Про це в обтічній формі заявив президент країни Александар Вучич в інтерв'ю Financial Times.

Видання зазначає, що раніше Сербія відмовилася приєднатися до західних санкцій проти Росії, але тепер Белград, схоже, змінив тактику. За словами Вучича, йому відомо про те, що сербські боєприпаси потрапляють в Україну через посередників, і що він не планує це зупиняти.

"Чи можливо, що це відбувається? Я не сумніваюся, що це може статися. Яка альтернатива для нас? Не виробляти? Не продати?" - заявив він.

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FT зазначає, що така зміна орієнтирів Сербії, ймовірно, знаходиться в прямому зв'язку з рішенням США, НАТО і ЄС підтримати Белград в недавньому спалаху етнічної напруженості в Косово. Про те, що цей зв'язок дійсно є, виданню розповіли відразу три західних дипломата, що працюють в регіоні.

На пряме запитання журналіста, чи пішла Сербія навмисно на постачання зброї Україні, щоб отримати симпатії Заходу в питанні Косова, Вучич заявив про прагнення Белграда діяти "нейтральним чином".

"Але я не дурень. Я знаю, що частина зброї може опинитися в Україні", – сказав він.

Також Вучич визнав, що Сербія йде "по натягнутому канату" між Москвою і західними державами, але не допомагатиме військовим зусиллям Росії.

"Ми приєдналися до всіх резолюцій ООН, [які засуджують повномасштабне вторгнення Росії в Україну]. Ми приєднуємося до заборон на реекспорт, наприклад, на [технології] подвійного призначення в дронах. Ми не будемо хабом для реекспорту чогось в Росію", - запевнив сербський лідер.

Вучич додав, що часи, коли він спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним кожні три місяці, минули, зазначивши, що вже рік не виходить на зв'язок з Кремлем, крім прийому гостей з Москви.

"Такого ніколи не траплялося раніше", - зізнався Вучич.

Поставки сербської зброї в Україну - що відомо

В ході квітневого скандалу з витоком секретних документів Пентагону стало відомо, що сербська зброя поставляється в Україну, хоча Сербія традиційно вважається найближчим союзником РФ в "далекому" зарубіжжі.

Хоча документи стверджували, що Белград здійснював поставки зброї цілком усвідомлено, сербська влада поспішила заявити, що зброя потрапила в Україну не з їхньої волі, а було порушення умов угоди з боку покупця.

Пізніше президент Вучич навіть заявив, що сербський уряд буде викуповувати зброю безпосередньо у своїх виробників, щоб вони не продавали її в Україну безконтрольно.

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