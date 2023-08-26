Белград каже, що виступ прем’єра на Кримській платформі нічого такого не означав.

Сербія не вважає себе учасником Кримської платформи та не підтримує офіційну декларацію саміту платформи, що відбувся цього тижня. Про це заявив міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич, якого цитує сербське видання Politika.

Він зазначив, що виступ прем'єр-міністра Ани Брнабич по відеозвязку на саміті Кримської платформи 23 серпня не означає участь Сербії в цій дипломатичній ініціативі.

"Є маніпуляції, пов’язані з так званою Кримською платформою, до якої нібито приєдналася Сербія… Прем'єр-міністр брав участь у роботі того засідання через аудіо- та відеозвернення, але ми не підтримали і не прийняли текст Кримської платформи, тому що він виходить за ті рамки, які для нас прийнятні", – сказав Дачич.

Відео дня

Дачич нагадав, що Сербія на міжнародних зібраннях говорить про необхідність захисту територіальної цілісності та засуджує порушення територіальної цілісності України, але не приєднується до санкцій проти Росії.

Слід зазначити, що напередодні цієї заяви Дачич провів зустріч із послом Росії в Сербії.

Участь Сербії у Кримській платформі

Відкриваючи саміт Кримської платформи 23 серпня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що цього року до платформи вперше приєдналася Сербія. Виступаючи на цьому ж саміті дистанційно, прем'єр Сербії Ана Брнабіч заявила про підтримку територіальної цілісності України та висловила співчуття українцям через страждання, спричинені війною. Однак вона жодним словом не згадала, що ці страждання спричинила Росія, і що Росія є тим, хто окупував Крим.

Цьому передувала зустріч Володимира Зеленського зі своїм сербским колегою Александаром Вучичем.

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