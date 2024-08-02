У Белграді наголосили, що Україна є дружньою країною для Сербії.

Сербія засуджує російське вторгнення в Україну і підтримує територіальну цілісність України. Про це заявив міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич під час візиту до Латвії, пише сербське видання RTV.

Джурич підкреслив, що Сербія проголосувала за всі резолюції ООН на підтримку територіальної цілісності та незалежності України.

"Ми намагаємося висловити солідарність з українським народом: ми розуміємо його страждання, тому що і нам у 90-х роках минулого століття довелося пережити важкі часи", - заявив він, додавши, що Сербія повністю підтримує дотримання Статуту ООН і не сприймає застосування насильства.

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Також дипломат зазначив, що 93% усієї гуманітарної допомоги, спрямованої в Україну з регіону Західних Балкан, надходить саме із Сербії.

"Україна - дружня для нас країна, яка поважає нашу територіальну цілісність і наш національний суверенітет", - сказав Джурич, маючи на увазі відмову України визнати незалежність Косово.

Війна в Україні: позиція Сербії

Як писав УНІАН, Сербія таємно допомагає Україні боєприпасами. Як з'ясували журналісти, Белград експортує снаряди західним союзникам України, а ті передають їх на потреби ЗСУ. Так відбувається безпосередньо з 2022 року.

Також ми розповідали, що прем'єр Сербії висловив підтримку Україні на тлі російського вторгнення на Харківщину в травні цього року. Він заявив, що Сербія засуджує російську агресію, але й запроваджувати санкції проти агресора не хоче.

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