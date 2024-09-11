За словами Шольца, "настав час, коли потрібно вивчити всі можливі варіанти".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову закликав провести мирну конференцію на підтримку припинення війни Росії проти України і запросити Москву за стіл переговорів. Про це пише finanzen.net з посиланням на dpa.

"Настав момент, настав час, коли ми повинні вивчити всі можливі варіанти. Нам потрібна ще одна мирна конференція. І Росія повинна зайняти місце за столом переговорів. Це завдання, яке ми повинні вирішити зараз. Озвучити всі можливі варіанти", - заявив Шольц.

Він зазначив, що усвідомлює, що під час виборів у Німеччині багато людей голосували за праві популістські партії, тому що вони не згодні з підтримкою України. Проте, сказав Шольц, "ми вважаємо правильним підтримувати Україну доти, доки це необхідно".

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Водночас, додав канцлер, "буде зроблено все можливе, щоб забезпечити можливість досягнення миру, справедливого миру, який не буде продиктованим миром, не буде капітуляцією, який поважає цілісність і суверенітет України як захопленої країни, такий мир постійно шукається".

Шольц заявив про необхідність переговорів із Росією

За словами Шольца, він обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським, з яким у нього "хороші" стосунки. Той нібито погодився, що Росія має бути присутня на наступній мирній конференції. Водночас він зазначив, що "це не спрацює", якщо РФ продовжить атакувати Україну.

Також раніше видання La Repubblica писало, що Шольц хоче увійти в історію як "канцлер миру", використавши війну в Україні, щоб повернути свої втрачені позиції. За інформацією італійської газети, Шольц готує "мирний план" у війні Росії та України, який передбачає збереження за Росією раніше захоплених українських територій.

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