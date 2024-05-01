Байба Браже зазначила, що такий дозвіл Київ отримав від деяких партнерів.

Україна вже отримала дозвіл бити по території Російської Федерації західною зброєю. Окремі країни-партнери не ставили таких умов.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже в інтерв'ю Європейській правді прокоментувала заборону західних партнерів України на використання їхньої зброї для ударів по Росії. За її словами, такий підхід уже змінюється.

"Уже зараз є країни, які вже надали Україні зброю, без подібних обмежень", - заявила дипломат.

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При цьому вона зазначила, що не все оголошується публічно, і до певного часу деякі моменти замовчують.

"Головне - вплив на поле бою. Адже є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що потрібно", - підсумувала Браже.

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Західні союзники Києва часто вдаються до заяв, що не дадуть ту чи іншу зброю, бо ЗСУ будуть її використовувати для ударів по території Російської Федерації, а це нібито втягне західні країни у війну. Щоправда, це питання потихеньку зрушується з мертвої точки.

Так, США передали Україні певні ракети з умовою, що їх не використовуватимуть для ударів по РФ, але це обмеження не стосується тимчасово окупованих територій України.

24 квітня видання Reuters повідомило, що США таємно поставили Україні ракети дальнього радіусу дії ATACMS. Зазначалося, що ракети були включені в пакет військової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів, який президент США Джо Байден схвалив 12 березня. За деякими даними, саме цими ракетами били по аеродрому в Джанкої.

Водночас канцлер ФРН Олаф Шольц не дає Україні "Тауруси". За його словами, використання ракет обов'язково вимагатиме прямого залучення німецьких військовослужбовців, що неприйнятно для Німеччини.

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