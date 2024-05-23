У Білому домі тривають активні дебати з приводу послаблення заборони.

З моменту перших американських поставок зброї в Україну президент Джо Байден жодного разу не відступив від однієї заборони - Україна не повинна використовувати її для ударів по російській території.

Однак, як пише New York Times, консенсус навколо цієї політики розпадається. Наразі всередині адміністрації президента тривають активні дебати щодо послаблення заборони, щоб дозволити українцям завдавати ударів по ракетних і артилерійських пускових установках, розташованих прямо за кордоном у Росії.

"Пропозиція, висунута держсекретарем Ентоні Блінкеном після візиту до Києва минулого тижня, все ще перебуває на стадії формування, і незрозуміло, скільки його колег із найближчого оточення Байдена підписалися під нею. За словами чиновників, вона ще не була офіційно представлена президенту, який традиційно проявляє найбільшу обережність", - пише видання.

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Як зазначає NYT, чиновники, які брали участь в обговоренні, сказали, що позиція Блінкена змінилася, тому що росіяни відкрили новий фронт війни в Україні.

Ще один натяк на зрушення з'явився в останні дні. Міністр оборони Ллойд Дж. Остін III, повторивши звичайну позицію адміністрації - "ми очікуємо, що вони продовжать використовувати надану нами зброю для цілей усередині України", - припустив, що для російських літаків, які діють у безпечних умовах на російській території, прямо за кордоном, може бути зроблено виняток, який дозволить пілотам скидати планерні бомби на східну Україну.

Також Вікторія Нуланд, яка навесні цього року залишила посаду в Державному департаменті США, публічно заявила, що адміністрації необхідно зняти заборону на використання своєї зброї проти цілей на території Росії, що помітно відрізняється від публічної позиції адміністрації.

"Я думаю, що якщо атаки йдуть безпосередньо з-за лінії фронту в Росії, то ці бази повинні бути чесною грою", - сказала вона.

"Нуланд завжди належала до набагато більш яструбиного табору всередині адміністрації, і її думка була в меншості. Але з часом вона вигравала все більше і більше суперечок про те, чи варто посилати Україні більш складні ракети й артилерійські системи, і щоразу, коли Байден поступався, найгірші побоювання, які він мав з приводу ескалації, не виправдовувалися", - зазначає NYT.

Водночас Байден і деякі його помічники продовжують вважати, що існує якась "червона риска", яка призведе до більш жорсткої реакції з боку Путіна. Вони просто не знають, де саме вона знаходиться і якою може бути реакція.

Заборона на удари по РФ західною зброєю

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що США не дозволяють Україні бити по території Росії американською зброєю. Утім, Києву необхідний такий дозвіл, щоб зупинити наступ росіян на Харків і частину східних регіонів.

Водночас, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен у Києві наголосив, що Україна має самостійно вирішувати, як їй відстоювати свою свободу у війні з Росією. Утім, держсекретар каже, що США не заохочували Україну завдавати ударів по території РФ.

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