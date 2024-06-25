Компанії, які братимуть участь у тендерах на отримання контрактів для роботи в Україні, повинні будуть розробити надійні плани зниження ризиків для своїх співробітників.

Адміністрація президента США Джо Байдена наближається до зняття фактичної заборони на розгортання американських військових підрядників в Україні, щоб допомогти українським військовим обслуговувати і ремонтувати надані Штатами системи озброєнь.

Про це пише CNN з посиланням на чотирьох американських чиновників. Ця зміна означатиме ще один значний зсув у політиці адміністрації Байдена щодо України, оскільки США шукають способи надати українським військовим перевагу у протистоянні з Росією.

За словами чиновників, відповідна політика все ще перебуває на стадії розробки і ще не отримала остаточного схвалення президента Байдена.

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"Ми не ухвалили жодних рішень, і будь-яке обговорення цього питання є передчасним. Президент абсолютно впевнений, що він не відправлятиме американські війська в Україну", – сказав один з чиновників адміністрації.

За словами урядовців, після схвалення зміни, ймовірно, набудуть чинності цього року і дозволять Пентагону надавати контракти американським компаніям для роботи в Україні вперше з моменту вторгнення Росії у 2022 році. Чиновники заявили, що сподіваються, що це прискорить технічне обслуговування і ремонт систем озброєнь, які використовуються українськими військовими.

CNN наголошує, що протягом останніх двох років Байден наполягав на тому, щоб усі американці, а особливо американські війська, трималися подалі від лінії фронту в Україні. Державний департамент прямо застеріг американців від поїздок в Україну з 2022 року.

Як наслідок, надану США військову техніку, яка зазнала значних пошкоджень у боях, доводиться вивозити з країни до Польщі, Румунії чи інших країн НАТО для ремонту, а цей процес займає багато часу.

"Американські військові також можуть допомогти українцям з більш рутинним технічним обслуговуванням і логістикою, але лише на відстані за допомогою відеочату або захищеного телефону – механізм, який має певні обмеження, оскільки американські військовослужбовці і підрядники не можуть безпосередньо працювати з системами", – йдеться у матеріалі.

Представники адміністрації почали серйозно переглядати ці обмеження протягом останніх кількох місяців, оскільки Росія продовжувала здобувати перемоги на полі бою, а схвалення фінансування для України застопорилося в Конгресі. Дозвіл досвідченим американським підрядникам, які фінансуються урядом США, зберегти присутність в Україні означає, що вони зможуть набагато швидше допомогти відремонтувати пошкоджене дороге обладнання. Однією з передових систем, яка, за словами посадовців, ймовірно, потребуватиме регулярного технічного обслуговування, є винищувачі F-16, які Україна має отримати пізніше цього року.

За словами одного з урядовців, компанії, які братимуть участь у тендерах на отримання контрактів, повинні будуть розробити надійні плани зниження ризиків для своїх співробітників.

Нинішні і колишні посадовці, знайомі з дискусіями про розгортання підрядників в Україні, підкреслюють, що це не призведе до такої переважної присутності американських підрядників в Україні, як це було в Іраку і Афганістані. Натомість, ймовірно, в Україні одночасно працюватимуть від кількох десятків до кількох сотень підрядників.

"Це було б набагато більш цілеспрямованим і продуманим зусиллям з підтримки України всередині країни", – сказав відставний армійський офіцер Алекс Віндман, який працював директором з європейських справ у Раді національної безпеки колишнього президента Дональда Трампа.

Віндман наполягав на скасуванні обмежень протягом майже двох років і сказав, що адміністрація працює над планом пом'якшення обмежень з початку цього року.

"Україна – наш союзник. США мають гострі, критичні інтереси національної безпеки в підтримці України, і існує багато заходів для зменшення ризиків", – наголошував він.

Допомога Україні у війні: інші новини

Іспанія готується постачати ЗСУ бойові машини піхоти (БМП) ASCOD, які будуть вироблятися на потужностях компанії General Dynamics European Land Systems (GDELS). Питання щодо цього вирішує іспанська влада. Відомо, що пропозицію щодо виробництва 50 БМП ASCOD на рік подала уряду Іспанії сама компанія.

Крім того, Україна отримала першу партію снарядів, придбаних в рамках чеської ініціативи. Коли саме було передано ці боєприпаси, не розголошується.

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