Петр Фіала зазначив, що боєприпаси передали в рамках "чеської ініціативи"

Перша партія снарядів, які закуповувалися в рамках "чеської ініціативи", прибула в Україну. При цьому в Празі не розкрили, коли саме Київ отримав вантаж.

"Перша партія боєприпасів за нашою ініціативою прибула в Україну деякий час тому", - написав прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала в соцмережі Х(Twitter).

При цьому він вказав, що Чехія робить усе необхідне.

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Чеська ініціатива - головні новини

Коли в Укріані виник серйозний дефіцит боєприпасів, Чехія взяла ініціативу в свої руки і знайшла, де можна купити необхідні для ЗСУ снаряди. Для цього Прага створила коаліцію з країн, які можуть допомогти фінансово. Загалом до ініціативи приєдналися близько 20 країн.

4 квітня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що Прага виділить десятки мільйонів євро на власну ініціативу з придбання сотень тисяч артилерійських боєприпасів для України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що до кінця 2024 року Україна може отримати до мільйона снарядів завдяки чеській ініціативі.

24 червня міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що Сили оборони України отримають першу партію боєприпасів до кінця червня.

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