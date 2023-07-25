Відзначається, що серед іншого в пакет допомоги увійдуть безпілотники.

Адміністрація Байдена направляє Україні додаткову військову допомогу на суму до 400 мільйонів доларів. В новий пакет США увійдуть різні боєприпаси для передових систем ППО та кілька невеликих розвідувальних безпілотників Hornet.

Видання Associated Press пише, що США передадуть Україні від ракет для високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS і вдосконаленої зенітно-ракетної системи NASAMS до Stingers і Javelins. Зброя надається через повноваження президента щодо скорочення чисельності, що дозволяє Пентагону передавати її Україні зі своїх складів.

Офіційні особи заявили, що США також відправляють артилерійські снаряди для гаубиць і 32 бронетранспортера Stryker, а також обладнання для розмінування, міномети, ракети Hydra-70 і 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї. Чиновники говорили на умовах анонімності, оскільки пакет допомоги ще не оголошений.

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Hornets - це крихітні нано-дрони, які в основному використовуються для збору розвідувальних даних. Україна також отримувала їх у минулому від інших західних союзників.

Військова допомога від США та ситуція в Україні - головні новини

Загалом США надали Україні військову допомогу на суму понад 41 мільярд доларів з моменту вторгнення Росії у лютому 2022 року. Останній пакет зброї надійшов, коли український безпілотник завдав удару по складу боєприпасів в анексованому Росією Криму, а Росія звинуватила Україну в атаці безпілотника на Москву. Російські ЗМІ повідомили, що один з безпілотників впав недалеко від центру міста, недалеко від підноситься будівлі Міноборони.

Українська влада не відразу взяла на себе відповідальність за удар, який став другою атакою безпілотників на російську столицю в цьому місяці.

Тим часом російські військові завдали нові удари по портовій інфраструктурі на півдні України за допомогою вибухнули безпілотників. Атака стала останньою в низці нападів, в результаті яких минулого тижня були пошкоджені частини порту. Кремль назвав ці удари помстою за завданий український удар по ключовому Керченському мосту, що з'єднує Росію з Кримом.

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