Планується, що така гарантія вирішить ключову проблему України та її союзників, яка полягає в тому, що РФ перегрупується і знову нападе.

Одна з гарантій безпеки, яку США розглядають як частину мирної угоди щодо України, полягає в автоматичному наданні їй членства в НАТО, якщо Росія знову нападе.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на обізнані джерела. Планується, що така гарантія вирішить ключову проблему України та її союзників, яка полягає в тому, що РФ перегрупується і знову нападе.

Як зазначило видання, американського президента Дональда Трампа розлютило те, що його український колега Володимир Зеленський не поспішає йти на деякі компроміси, які американські та європейські посадовці давно визнали в приватному порядку, як необхідні. "І він розлютився через публічні скарги України на те, що її виключили з переговорів між США та Росією про припинення війни", - зазначили журналісти.

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"Є розчарування", - сказав представник Білого дому, звинувативши Зеленського та деяких європейських лідерів у спробах "очорнити" зусилля Трампа.

Видання зазначило, що деякі посадовці адміністрації Трампа намагалися утримати відносини між Вашингтоном і Києвом від розриву. Перед виступом глави Пентагону Піта Гегсета в Брюсселі 12 лютого вони рекомендували його команді не говорити публічно, що Україна не стане членом НАТО, сказали джерела видання. Однак до цієї рекомендації він не дослухався. Тоді він сказав, що гарантії безпеки для України "не повинні надаватися через членство в НАТО". Однак уже наступного дня він пом'якшив свою риторику з цього приводу, заявивши, що "все на столі" і обговорюється.

Проте, як би там не було, але і Хегсет, і віцепрезидент Джей Ді Венс під час європейських візитів чітко сигналізували, що Європі потрібно взяти на себе відповідальність за власну оборону, оскільки у адміністрації Трампа інші пріоритети - південний кордон США та Індо-Тихоокеанський регіон.

Гарантії безпеки для України

16 лютого президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що США запросили у європейських країн пропозиції щодо гарантій безпеки для України на тлі дипломатичних зусиль із пошуку шляхів завершення війни.

Раніше Євросоюз заявляв, що не готовий вводити миротворців в Україну без підтримки США. Президент Володимир Зеленський попередив, що гарантії безпеки тільки від європейських країн, без участі США, не будуть "достатніми" для забезпечення довгострокового захисту України.

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