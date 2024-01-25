В Foreign Affairs вважають, що американо-російські відносини зараз будуються навколо застарілих міфів.

Росія і США мають особливо потужні міфи один про одного. Кремль стверджує, що Вашингтон має васалів, а не союзників, і взагалі – це гегемоністська держава, яка приховує безжальні амбіції та власні інтереси за закликами до ліберальних принципів і правового порядку, пише Foreign Affairs.

Водночас зазначається, що американці бачать Росію як країну без внутрішньої політики – абсолютну автократичну державу.

"Після більш ніж століття напруженості та конфліктів, американо-російські відносини зараз будуються навколо цих міфів. Міфи обтяжують ці відносини, затушовуючи нюанси і чітке сприйняття. Вони формували і продовжують формувати роль кожної країни у війні в Україні. Міф, який багато росіян мають про Сполучені Штати, постійно підштовхує Кремль до шкідливої войовничості", – йдеться у статті.

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Вказано, що міфи про Росію призводять до того, що американські політики неправильно розуміють Кремль і втрачають можливості послабити режим або знайти компроміси. Краще розуміння таких міфів надасть американським політикам більшої гнучкості та допоможе передбачити майбутні зміни в російській політиці.

Тим часом у Росії, за словами авторів, поширена думка, яка ще пішла з радянських часів про те, що США схиблені на силі. Навіть після закінчення холодної війни, згідно з російським міфом, вони продовжували спокушати інших фальшивою риторикою, в тому числі сусідів Росії – Польщу, Румунію та країни Балтії. У РФ брехливо стверджували, що ЦРУ організувало у 2004 році революцію в Україні.

"Загалом, міф про Сполучені Штати, які сп'яніли від влади і не бажають дотримуватися домовленостей, дуже ускладнює для Москви переговори з регіональних питань. Росіяни не можуть собі уявити, що лідери таких країн, як Україна, мають власну думку", – вважають журналісти.

Вони підкреслюють, що американські міфи про Росію також мають глибоке історичне коріння і ненадовго відступили під час президентства Бориса Єльцина. Володимир Путін відновив звичний образ Росії. Американці хочуть вірити, що вони борються з людиною, яку можна вбити, а не з цілою країною, яку треба підкорити.

Особистість Путіна, яка є більшою за життя, посилила думку про те, що в авторитарній Росії немає внутрішньої політики, і що відбувається все, що хоче правитель. Однак такі країни не часто ведуть війни без підтримки народу. Американські політики не бачать, що багато дій Кремля спрямовані на внутрішній електорат.

"Тягар, який накладають ці міфи, виходить за рамки спотворення реальності… Якби американські лідери краще розуміли, що Росія не є монолітом, а здатна до розколів, наприклад, вони могли б краще використати заколот 2023 року Євгена Пригожина, керівника воєнізованої компанії "Вагнера", скориставшись розколами в російській еліті та армії", – заявляють експерти.

Водночас і Кремлю і Вашингтону важко розвіяти міфи, тому вони ще довго будуть існувати. Але США мають визнати їх наявність. Якби вони змогли кинути виклик міфу про безроздільну автократію Росії, вони могли б знайти інструменти, які могли б підірвати військові зусилля РФ. У політичному плані Росія має тенденцію до раптових змін.

"Намагаючись передбачити поведінку Росії, американські лідери також виграли б від більшого усвідомлення міфічного статусу США у Кремлі, який дико розходиться з самооцінкою Вашингтона. Росіяни вважають, що сутністю Сполучених Штатів є воля до влади: це прояснює рішення Кремля вторгнутися в Україну, а також пояснює відмову Росії згорнути свою руйнівну війну в Україні", – акцентується в публікації.

Війна в Україні

Раніше УНІАН писав, що експерт озвучив п'ять головних сценаріїв війни у 2024 році. Власний прогноз, як розвиватиметься війна в Україні, зробив експерт з питань оборони і національної безпеки Майкл Пек.

За словами президента Польщі Анджея Дуди, допомога США – "єдина надія на перемогу України у війні з РФ та спосіб уникнути більшої війни і необхідності участі в ній американських військових".

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