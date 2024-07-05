На переконання генерального секретаря Альянсу, треба посилювати Україну, аби у майбутньому отримати переговорне рішення завершення війни.

Немає жодних ознак, що російський диктатор Володимир Путін готовий відмовитися від війни проти України та розпочати ведення переговорів про мир. Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг сказав у Брюсселі на пресконференції, присвяченій ювілейному саміту Альянсу, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

"Це Україні вирішувати, якими будуть прийнятні умови для мирних переговорів і будь-якого переговорного рішення, оскільки Україна є суверенною і незалежною державою", - наголосив Столтенберг.

При цьому генеральний секретар Альянсу зазначив, що НАТО повинне допомогти Україні зміцнити позиції, бо існує міцний зв'язок між тим, що відбувається за столом переговорів, і тим, якою є ситуація на полі бою.

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"Тож, якщо ми хочемо переговорного рішення - ми повинні надавати військову підтримку Україні. І це те, що роблять союзники НАТО. Я очікую нових оголошень про системи протиповітряної оборони і військової підтримки", - наголосив Столтенберг.

Також він очікує, що голови держав і урядів країн-членів НАТО узгодять на саміті фінансові зобов'язання для України, які будуть набагато сильнішими за ті, які були раніше.

"Немає ознак, що Путін готовий вести переговори для миру, бо ми бачили його останню пропозицію, у якій говорилося про те, що Україна повинна відмовитися від усієї своєї території у чотирьох областях, ... що означає, що українці повинні відмовитися не лише від території, яку Росія контролює сьогодні, але насправді відмовитися від великої території, яку сьогодні контролює Україна", - сказав Столтенберг і додав, що Путін також прагне, аби Україна відмовилася від права самостійно обирати свій зовнішньополітичний шлях і не вступала в НАТО.

Крім того, генеральний секретар Альянсу нагадав, що Росія розпочала агресивну війну проти України у 2014 році з окупації Криму і початку війни на Донбасі. Тоді ж Росія погодилася на перші Мінські домовленості, які сама ж і порушила, захопивши більше української території. Потім Росія погодилася на другі Мінські домовленості, вичікувала сім років, або перейти до повномаштабного вторгнення.

"Не може бути третього Мінську. Нам треба зараз те, що буде надійним, що насправді зупинить війну, і Росія припинить свою агресію", - підкреслив Столтенберг.

Він наголосив, що після припинення бойових дій потрібна буде безпека, і щоби українці мали можливість стримувати можливу майбутню атаку.

"Нам будуть потрібні певні безпекові гарантії для України, і звісно, це одна з причин, чому союзники чітко заявили, що Україна стане членом НАТО", - сказав Столтенберг.

Останні заяви Путіна

Днями правитель Росії Володимир Путін відкинув ідею Зеленського про переговори через посередника, як це було у випадку узгодження "зернового коридору" за участі Туреччини і ООН. Російський диктатор вважає, що посередникам не вистачить повноважень, щоб підписувати необхідні документи.

Раніше Путін заговорив про відновлення діалогу з Україною. При цьому в основу цих переговорів можуть бути покладені, як сказав Путін, так звані "Стамбульські домовленості", які Росія трактує як хоче.

Також УНІАН повсдомляв, що німецьке видання WELT опублікувало витримки з тексту мирної угоди з РФ 2022 року, який було нібито узгоджено під час кількох раундів переговорів між Україною та РФ навесні 2022 року.

Йдеться про проєкт договору, який обидві воюючі сторони погодили станом на 15 квітня 2022 року. "Відкритими" залишалися лише кілька пунктів. Їх мали обговорити особисто Володимир Путін і Володимир Зеленський на зустрічі у верхах, яка так і не відбулася.

Згідно з проектом мирного договору, Україна зобов'язувалася:

дотримуватися "постійного нейтралітету", тобто відмовитися від членства у військовому союзі, включно з НАТО;

відмовитися від виробництва і отримання ядерної зброї, не пускати іноземні війська в країну і не пропускати зброю;

не надавати свою інфраструктуру, включно з аеродромами і морськими портами, іншим країнам;

утримуватися від проведення військових навчань з іноземною участю і від участі в будь-яких військових конфліктах;

законодавчо заборонити "фашизм, нацизм і агресивний націоналізм".

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