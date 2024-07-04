Ватажок Росії стверджує, що Москва ніколи не відмовлялася від мирних переговорів.

Російський диктатор Володимир Путін заговорив про відновлення діалогу з Україною.

В основу продовження мирних переговорів можуть бути покладені Стамбульські домовленості, заявив ватажок РФ в Астані під час зустрічі "ШОС плюс", пише "РИА Новости". Водночас Путін стверджував, що Москва від переговорів ніколи не відмовлялася і готова до їх продовження.

"Стамбульські домовленості залишаються на столі і можуть бути покладені в основу продовження цих переговорів", - заявив диктатор.

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Після того, як росіяни здійснили повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, представники нашої країни та РФ вели мирні переговори в Білорусі та в Туреччині. Примітно, що загарбники на час проведення переговорів відмовилися припинити вогонь.

Наприкінці квітня німецьке видання Welt вперше опублікувало витяги з тексту мирного договору, який було узгоджено під час кількох раундів переговорів між українцями та росіянами навесні 2022 року.

За відомостями журналістів, зокрема, у документі йшлося про те, що Київ зобов'язаний відмовитися від виробництва й отримання ядерної зброї, не пускати іноземні війська в країну і не пропускати зброю, дотримуватися нейтралітету, тобто, зокрема, не вступати в НАТО, а також не надавати своєї інфраструктури, зокрема портів і аеродромів, іншим країнам. Варто зазначити, що РФ неодноразово стверджувала, що не поверне окуповані українські землі і назвала їх "своїми".

У середині червня - напередодні мирного саміту у Швейцарії, що проходив за ініціативою Києва і без представника РФ, Володимир Путін висунув ультиматуми нібито для припинення війни на нашій території. Зокрема, він вимагав, щоб українська сторона відмовилася від Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Українська сторона не раз наголошувала, що не погодиться на ультиматуми з боку ворога.

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