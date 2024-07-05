За словами нардепа, жодних "Стамбульських домовленостей" не існує.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що начебто "Стамбульські домовленості" 2022 року можуть бути основою для переговорів між РФ та Україною і нібито на це був згодний голова української делегації Давид Арахамія. Проте домовленостей не було досягнуто, а текст договору сторони не узгодили. Про це у коментарі для LIGA.net заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

"Ці [Стамбульські] домовленості залишаються на столі й можуть бути покладені в основу продовження цих переговорів", - сказав Путін на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані.

За словами президента РФ, "угода нікуди не поділася" та нібито "була парафована" головою української переговорної делегації. Тому Путін вважає, що документ "цілком влаштовував Україну".

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"Річ у тім, що жодних "Стамбульських домовленостей" не існує в природі. Путін нахабно бреше. Так, перемовини відбувалися, але після того, як весь світ побачив сліди російських злочинів в Бучі й Ірпені, вони втратили сенс. І жодних домовленостей не було досягнуто", - пояснив Мережко.

Нардеп зауважив, що у дипломатичній практиці про домовленості можна говорити тільки тоді, коли сторони "чітко і недвозначно" спільно погодилися на текст документа.

Проте зі "Стамбульськими домовленостями" цього не відбулося, тому жодної згоди не було досягнуто. За словами депутата, Путін та його радники "добре розуміють", що домовленостей не було, але диктатор все одно продовжує брехати.

Щодо начебто "парафування" домовленостей, політик пояснив, що Путін свідомо бреше, попри те, що, ймовірно, знає, що означає це поняття у контексті Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року.

Згідно з конвенцією, парафування може бути лише в тому випадку, коли обидві сторони погодилися на те, що текст угоди повністю узгоджено та до нього не повертатимуться.

Водночас такого рішення у межах "Стамбульських домовленостей" не було, тому говорити про "парафування" є абсурдно, зазначає Мережко.

"Путін намагається удавати, що він начебто за "мир" і "дипломатичне вирішення", але насправді він не зацікавлений у справедливому мирі та дотриманні міжнародного права. Він хоче знищити державність України. Це його головна мета. Тому перемовини з ним не мають сенсу", - запевнив політик.

"Стамбульські домовленості" - що відомо

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, представники нашої країни та РФ проводили мирні перемовини в Білорусі та Туреччині.

Лише наприкінці квітня 2024 року було вперше опубліковано текст мирного договору, який не відбувся, німецьким виданням Welt. Згідно з проєктом мирного договору, Україна мала дотримуватися "постійного нейтралітету", а саме відмовитися від членства у військовому союзі, включно з НАТО.

Крім того, Україна мала відмовитися від виробництва та отримання ядерної зброї, не пускати іноземні війська в країну та не пропускати озброєння. Також наша країна мала не надавати свою інфраструктуру, включно з аеродромами і морськими портами, іншим країнам; утримуватися від проведення військових навчань з іноземною участю і від участі в будь-яких військових конфліктах; законодавчо заборонити "фашизм, нацизм і агресивний націоналізм".

Водночас Росія зобов'язувалася більше не нападати на Україну, у разі нападу країни-гаранти повинні були підтримати її протягом 3 днів, проте окуповані частини Донецької та Луганської областей частково залишалися б за РФ. Крим і порт Севастополь виключалися з гарантій безпеки, що, фактично, означало б передачу контролю над півостровом Росії.

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