Він підкреслив: важливо, щоб Україна отримала гарантії безпеки в обмін на тимчасову поступку території.

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що швидке закінчення війни в Україні без територіальних втрат нереальне і для досягнення миру Києву, можливо, доведеться відмовитися від окупованих територій.

Як пише Welt, при цьому він наголошує, що таке рішення буде "тимчасовим".

"Якщо лінія припинення вогню означає, що Росія продовжує контролювати всі окуповані території, це не означає, що Україна повинна віддати територію назавжди", - сказав Столтенберг.

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При цьому він підкреслив: важливо, щоб Україна отримала гарантії безпеки в обмін на тимчасову поступку території. Це може бути членство в НАТО, але є й "інші способи озброїти і підтримати українців".

Столтенберг підтримав вимогу президента України Володимира Зеленського не поступатися Росії жодними територіями в разі припинення вогню, але вважає це малоймовірним у зв'язку з військовою ситуацією в Україні.

"Нам потрібна лінія припинення вогню, і, звичайно, ця лінія в ідеалі повинна включати всі території, які зараз контролює Росія. Однак ми бачимо, що в найближчому майбутньому це не зовсім реалістично", - сказав екс-генсек НАТО.

Варіанти завершення війни

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія не має сил самостійно повернути всі окуповані території.

Також Зеленський в інтерв'ю Sky News заявив, що готовий підписати мирну угоду з РФ, навіть без повернення окупованих територій, якщо вільну частину України негайно візьмуть до НАТО. Повернення окупованих територій, на його думку, можливе і дипломатичним шляхом.

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