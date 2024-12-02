Зеленський: У ЗСУ нема сил повернути захоплені території

Схоже, Зеленський натякнув на відхід від позиції, що Україна до кінця боротиметься за вихід до кордонів 1991 року.

Українська армія не має сил самостійно повернути всі окуповані території. Київ шукатиме дипломатичні шляхи досягнення миру.

Про це в інтерв’ю Kyodo News заявив президент України Володимир Зеленський. Він зауважив, що підтримки його країни з боку партнерів "недостатньо" і закликав НАТО якомога швидше запросити Київ до переговорів про членство в Альянсі.

Президент відверто визнав, що ЗСУ важко повернути силою деякі окуповані Росією частини країни, включно з Кримом, який Росія анексувала в 2014 році:

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"У нашої армії для цього не вистачає сил. Це правда. Ми повинні знайти дипломатичні рішення".

Але також Зеленський зазначив, що такі кроки можна буде розглядати "лише тоді, коли ми будемо знати, що ми достатньо сильні", щоб Росія не могла почати нову агресію проти України.

Зеленський підкреслив, що війна вступила в "складний період". Його заяви, схоже, свідчать про відхід від давньої позиції, що Україна боротиметься за повернення всіх територій, захоплених Росією.

Переговори з РФ - останні новини

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори з РФ відкладаються з вини "сильних країн". За його словами, починати мирні переговори з Росією зараз немає сенсу, оскільки "сильні країни" ще не сформували чітку позицію щодо майбутньої угоди.

Також УНІАН повідомляв, що Дональд Трамп начебто планує домагатися вигідного миру для України, за який Київ заплатить своїми ресурсами. Такий план озвучив наближений до Трампа сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

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