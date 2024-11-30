Трамп може чинити великий тиск на Росію через посилення України, вважає український лідер.

Повномасштабна війна в Україні проти РФ може завершитися у 2025 році.

Таку заяву зробив президент нашої країни Володимир Зеленський під час інтерв'ю Sky News. Український лідер пообіцяв, що буде зроблено все для того, щоб протистояння було завершено.

"...у нас є всі можливості, щоб закінчити цю війну наступного року. Ми можемо це робити, але тільки разом з Європою, разом зі США і, звичайно, разом з Україною", - заявив очільник держави.

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Президент вважає, що війна може завершитися дипломатичним шляхом. На його думку, новообраний американський президент-республіканець Дональд Трамп здатен чинити великий тиск на РФ через посилення нашої країни.

Зеленський дав такий прогноз щодо завершення війни:

"Це може статися швидко, але все залежить від волі. Від волі тих, хто цього хоче. Зрозуміло, що це не легко і це не відбудеться завтра. Але це може статися наступного року. Я так відчуваю, але все залежить від рішень і волі інших лідерів".

Варто зазначити, що Трамп під час своєї виборчої кампанії неодноразово обіцяв швидко завершити війну в українській державі, однак не уточнював, як. Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня наступного року.

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У середині жовтня Володимир Зеленський у Верховній Раді вперше представив українцям план перемоги над російськими загарбниками. Зокрема, у документі йдеться, що для перемоги нашій країні потрібно отримати запрошення для членства в НАТО.

Наприкінці листопада президент заявив, що українська сторона готова піти на припинення вогню без звільнення територій, захоплених росіянами, якщо інша частина нашої країни опиниться "під парасолькою" членства в Альянсі.

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