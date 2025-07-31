Одержимість Трампа угодами і його загострене останнім часом бажання миру в Україні можуть реалізуватися у дуже поганий для всіх сценарій.

Бажання Дональда Трампа закінчити війну в Україні, яке раптово загострилося останнім часом, може вилитися у певну угоду Росії зі США, що піде на шкоду усій Європі, включно з самими українцями. Про це пише Politico.

Автори публікації нагадують, що США стали головним постачальником скрапленого газу в Європу, чому посприяло як російське вторгнення в Україну, так і зусилля низки європейських урядів в попередні роки.

Однак зараз серед країн "на східному краю ЄС" зростають побоювання, що Трамп у своєму прагненні швидко закінчити війну в Україні запропонує Росії політичні та торговельні поступки, які стосуватимуться зокрема повернення РФ на енергетичний ринок Європи. Такі побоювання висловлюють колишні та нинішні дипломати зі Східної та Центральної Європи, а також американські експерти та галузеві діячі.

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За словами обізнаних співрозмовників Politico, зараз у Білому домі триває боротьба між двома фракціями: перші прагнуть мирної угоди в Україні за будь-яку ціну, тоді як інша фракція, представлена чиновниками сектору енергетики, попереджає про тяжкі наслідки для американського газовидобувного сектору, якщо США віддадуть Росії ринок Європи.

Наприклад, мирна угода, укладена за посередництва Трампа, може передбачати скасування американських санкцій щодо російського скрапленого газу. Це "означатиме, що адміністрація Трампа запихає російський газ європейцям у горло", – сказав один з інсайдерів, нагадуючи про ті зусилля, яких Європа доклала в останні три роки, аби злізти з російської газової голки.

І хоча на східному фланзі Європи твердо вирішили ніколи не повертатися в холодні обійми "Газпрому", по-іншому на ситуацію можуть дивитися в Західній Європі, що загрожує певним розколом на континенті, зауважує Politico.

"Дехто побоюється, що схильність Трампа до видовищ та гіпербол підштовхне його до мирної угоди з Росією, яка послабить Україну та підірве експорт США", – резюмують автори публікації.

Війна в Україні: стратегічні перспективи

Як писав УНІАН, цього тижня Дональд Трамп значно скоротив строк ультиматуму для Путіна і тепер вимагає від Росії припинити війну проти України не пізніше 8 серпня.

Разом з тим у багатьох спостерігачів лишаються сумніви, що ці погрози справді змусять Росію до миру. Наприклад, головний редактор журналу Time Ян Бреммер вважає, що Путін проігнорує усі ультиматуми, бо вважає себе переможцем у більш тривалій перспективі.

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