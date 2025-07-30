Погроза Трампа свідчить про те, що він готовий ввести санкції, хоча раніше дуже вагався.

США почнуть запроваджувати мита та інші заходи проти Росії "через 10 днів відсьогодні", якщо Кремль не покаже прогресу в припиненні своєї війни проти України.

Такий анонс зробив президент США Дональд Трамп, передає Reuters. Виступаючи на борту президентського літака, він зазначив, що не отримував жодної реакції від Кремля з приводу своєї погрози санкціями.

Глава Білого дому заявив, що його не турбує потенційний вплив російських санкцій на нафтовий ринок або ціни, і пообіцяв збільшити видобуток нафти всередині країни, щоб компенсувати будь-які наслідки.

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"Я не знаю, чи вплине це на Росію, тому що (російський диктатор Володимир Путін), очевидно, хоче продовжувати війну. Але ми введемо мита і все інше", - пообіцяв Трамп.

Видання зазначило, що президент США, який раніше говорив про хороші стосунки з Путіним, дедалі більше розчаровується в ньому.

"Новий термін говорить про те, що Трамп готовий реалізувати свою загрозу санкцій, хоча раніше вагався", - зробило висновок видання.

Трамп і санкції проти РФ

У понеділок Трамп пригрозив санкціями як Росії, так і покупцям її експортної продукції (також відомими як вторинні санкції), якщо не буде досягнуто прогресу щодо закінчення війни в Україні.

Перед поверненням до Білого дому в січні Трамп будував свою передвиборчу кампанію на обіцянці покласти край російсько-українському конфлікту за день.

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