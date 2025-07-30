США почнуть запроваджувати мита та інші заходи проти Росії "через 10 днів відсьогодні", якщо Кремль не покаже прогресу в припиненні своєї війни проти України.
Такий анонс зробив президент США Дональд Трамп, передає Reuters. Виступаючи на борту президентського літака, він зазначив, що не отримував жодної реакції від Кремля з приводу своєї погрози санкціями.
Глава Білого дому заявив, що його не турбує потенційний вплив російських санкцій на нафтовий ринок або ціни, і пообіцяв збільшити видобуток нафти всередині країни, щоб компенсувати будь-які наслідки.
"Я не знаю, чи вплине це на Росію, тому що (російський диктатор Володимир Путін), очевидно, хоче продовжувати війну. Але ми введемо мита і все інше", - пообіцяв Трамп.
Видання зазначило, що президент США, який раніше говорив про хороші стосунки з Путіним, дедалі більше розчаровується в ньому.
"Новий термін говорить про те, що Трамп готовий реалізувати свою загрозу санкцій, хоча раніше вагався", - зробило висновок видання.
Трамп і санкції проти РФ
У понеділок Трамп пригрозив санкціями як Росії, так і покупцям її експортної продукції (також відомими як вторинні санкції), якщо не буде досягнуто прогресу щодо закінчення війни в Україні.
Перед поверненням до Білого дому в січні Трамп будував свою передвиборчу кампанію на обіцянці покласти край російсько-українському конфлікту за день.