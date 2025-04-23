Катерина Черновол

Більшість аналітиків стверджують, що нинішні умови угоди набагато вигідніші для Росії, ніж для України.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зізнався своїм помічникам, що досягнення мирної угоди щодо завершення війни в Україні виявилося складнішим, ніж він сподівався.

Про це пише The Wall Street Journal. Зазначається, що усвідомлення того, що всі сторони залишаються далекими один від одного у ключових питаннях, суперечить твердженням американського президента про те, що він може укласти угоду протягом 24 годин.

"Рамки мирної угоди, представлені минулого тижня, дозволять Росії зберегти більшу частину території, яку вона захопила за останнє десятиліття війни з Україною, в обмін на заморожування конфлікту в його нинішньому вигляді. США юридично визнають анексію Криму Росією у 2014 році, а Україні доведеться відмовитися від прагнення приєднатися до Організації Північноатлантичного договору", – йдеться в матеріалі.

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Чітких заяв про майбутню підтримку України з боку США у військовому плані на випадок повторного нападу РФ документ не містить. Водночас можливість того, що Київ можуть підтримати європейські сили, залишається відкритою.

Крім того, ця пропозиція не накладає жодних обмежень на чисельність українських Збройних сил, на чому неодноразово наполягали в Москві.

Документ не містить чітких заяв про майбутню військову підтримку України з боку США у випадку повторного вторгнення Росії, але залишає відкритою можливість того, що інші європейські сили можуть підтримати Київ. Документ не накладає обмежень на чисельність збройних сил України, чого хотіла Росія.

Проте українська сторона наголосила, що хоче побачити припинення вогню перед тим, як перейти до обговорення остаточної угоди. Також Київ відкинув "юридичну передачу Криму" і заявив, що ця угода просто дозволить Росії здійснити повторне вторгнення пізніше, якщо США не пообіцяють допомогти захистити Україну, навіть опосередковано.

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Більшість аналітиків стверджують, що нинішні умови угоди набагато вигідніші для Росії, ніж для України.

Війна в Україні і США: ви могли це пропустити

Президент США Дональд Трамп накинувся на Володимира Зеленського через його слова про те, що Україна не визнаватиме Крим російським. За словами американського лідера, "ситуація в Україні критична", і Зеленський має укласти мир, інакше він "втратить усю країну вже через кілька років".

Тим часом речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила журналістам, що Трамп розчарований і втрачає терпіння. Вона додала, що президент США "хоче бачити мир", а Зеленський нібито "рухається в неправильному напрямку".

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