Українські посадовці стурбовані заявами Трампа.

Переговори щодо завершення війни в Україні зайшли в глухий кут. І президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп покладає провину за це на українського лідера Володимира Зеленського, оскільки він не прийняв американський мирний план.

Про це пише The Wall Street Journal. Зазначається, що очільник Білого дому розкритикував коментарі Зеленського щодо тимчасово окупованого Криму. Трамп зазначив, що саму Україну не просять визнавати півострів російським.

Українські посадовці стурбовані заявами Трампа про те, що йому не подобається Зеленський, та можливістю перекриття поставок військової допомоги.

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"Дискусії цього тижня в Лондоні були витримані в стилі "бери або йди", пропонуючи Україні майже останню можливість прийняти умови, нав'язані Сполученими Штатами. Але українці наполягали на низці питань. Вони заявили, що хочуть припинення вогню до обговорення остаточної угоди, відкинули юридичну передачу Криму і стверджували, що угода просто дозволить Росії здійснити повторне вторгнення пізніше, якщо США не пообіцяють допомогти захистити Україну, навіть опосередковано", – йдеться в матеріалі.

Заступник директора Королівського інституту об'єднаних служб Джонатана Еяла, мирна угода, яку пропонували Україні, краща за ту, що офіційні представники Трампа просували ще на початку року. Він зауважив, що американська сторона не пропонує Україні обмежити чисельність армії та не забороняє союзникам Києва продовжувати надавати військову допомогу. Тож навіть попри те, що ця угода і вигідна для Росії, за словами Еяла, вона "не є повною відмовою від України".

Крім того, багато що залежить від військової підтримки, яку США можуть запропонувати не лише Україні, але й партнерам у Європі. Водночас офіційні особи у Великій Британії та Франції розробляють план коаліційних сил, які можуть бути розміщені в Україні після досягнення угоди про припинення вогню.

"Однак, вони почнуть діяти лише тоді, коли США пообіцяють надати матеріально-технічну та повітряну підтримку, якщо Росія відновить війну. Поки що США не запропонували такої допомоги", – констатує WSJ.

Війна в Україні і США: інші новини

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що у Вашингтоні стали краще розуміти позицію Росії щодо України після проведення двосторонніх консультацій. При цьому він не втрачає надії на те, що вдасться досягнути мирної угоди найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що на переговорах у Лондоні США планували запропонувати офіційне визнання Криму російським та заморозити лінію фронту. Один із західних чиновників зазначав, що тиск на Україну "вражає уяву".

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