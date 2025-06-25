Президент США вважає, що російська війна проти України "вийшла з-під контролю".

Дональд Трамп, схоже, справді має намір "щось зробити" з війною в Україні, попри небажання тиснути на Росію. Принаймні таке враження склалося у учасників саміту НАТО, в якому взяв участь президент США, повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що Трамп демонстрував "очевидну відсутність ентузіазму" щодо зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, яка все ж таки відбулася сьогодні. Але перед тим лідер США взяв участь у закритій зустрічі з керівниками інших країн НАТО, під час якої він і висловився щодо війни в Україні.

Як розповів неназваний співрозмовник Bloomberg, за зачиненими дверима Трамп заявив, що потрібно щось робити щодо України, оскільки ситуація там "повністю вийшла з-під контролю".

Відео дня

"Хоча він не вдавався в подробиці, коментар був розцінений як позитивний знак залученості президента США до [ситуації довкола] України", – пише Bloomberg.

Заяви Трампа на саміті НАТО

Як писав УНІАН, під час спілкування з пресою Трамп обережно допустив можливість поставки систем ППО в Україну, пообіцявши "подивитись", що можна зробити у цьому питанні.

Крім того, президент США чи не вперше визнав, що Росія може планувати агресію за межами України. Він сказав це в контексті домовленостей країн НАТО про збільшення витрат на оборону до 5% ВВП.

Вас також можуть зацікавити новини: